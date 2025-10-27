Il est revenu de blessure…

Après un mois d’absence, Marquinhos a fait son retour à la compétition samedi à Brest (3-0), lors de la neuvième journée de Ligue 1. Le capitaine du Paris Saint-Germain est entré en cours de jeu à la 67e minute de jeu, pour remplacer Pacho, et il va pouvoir lancer sa saison. Selon Le Parisien, il devrait s’agir de la dernière du Brésilien à Paris, bien que son contrat se termine en 2028.

Marquinhos devrait dépanner à droite

Arrivé dans la capitale de la France en 2013, l’ancien joueur de la Roma doit maintenant faire avec Illia Zabarnyi, recruté lors du mercato estival, en provenance de Bournemouth, pour anticiper son départ. Le Brésilien ne voudrait pas faire la saison de trop… « Quand on lui en parle, il glisse seulement qu’il n’aimerait pas faire la saison de trop. Il sait que tout dépendra de ses performances sur le terrain », peut-on lire ce lundi dans les colonnes du Parisien. Qui indique que Marquinhos pourrait dépanner au poste de latéral droit cet hiver, pendant qu’Achraf Hakimi disputera la CAN avec le Maroc.