RC Lens – OM : l'attitude de Thauvin après le match fait beaucoup parler
PSG : un Parisien en feu laissé au repos pour Lorient !

Achraf Hakimi lors de Brest - PSG
Fabien Chorlet
26 octobre 2025

Le PSG a annoncé ce dimanche qu’Achraf Hakimi était mis au repos pour le déplacement à Lorient.

Auteur d’un doublé, Achraf Hakimi a été le grand artisan de la victoire ce samedi du Paris Saint-Germain sur le terrain du Stade Brestois (0-3). Après ce match, Luis Enrique et le staff médical parisien ont décidé d’offrir un peu de repos au Marocain.

Hakimi laissé au repos contre Lorient !

« En accord avec la direction sportive et le staff technique, Achraf Hakimi est laissé au repos. Il reprendra l’entraînement collectif jeudi prochain », a annoncé le leader de la Ligue 1 sur ses réseaux sociaux. Ce qui veut dire que l’ancien joueur du Real Madrid et de l’Inter Milan ne jouera pas mercredi prochain (19h) face à Lorient, pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Une sage décision de la part du PSG, pas épargné par les blessures depuis le début de la saison.

Ligue 1PSG
#AVANT-MATCH

