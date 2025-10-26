Le PSG a annoncé ce dimanche qu’Achraf Hakimi était mis au repos pour le déplacement à Lorient.

Auteur d’un doublé, Achraf Hakimi a été le grand artisan de la victoire ce samedi du Paris Saint-Germain sur le terrain du Stade Brestois (0-3). Après ce match, Luis Enrique et le staff médical parisien ont décidé d’offrir un peu de repos au Marocain.

Hakimi laissé au repos contre Lorient !

« En accord avec la direction sportive et le staff technique, Achraf Hakimi est laissé au repos. Il reprendra l’entraînement collectif jeudi prochain », a annoncé le leader de la Ligue 1 sur ses réseaux sociaux. Ce qui veut dire que l’ancien joueur du Real Madrid et de l’Inter Milan ne jouera pas mercredi prochain (19h) face à Lorient, pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Une sage décision de la part du PSG, pas épargné par les blessures depuis le début de la saison.