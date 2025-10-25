Le PSG s’est imposé ce samedi sur la pelouse de Brest (0-3), à l’occasion de la neuvième journée de Ligue 1. Voici les enseignements à retenir de cette victoire parisienne.

Après deux matchs nuls consécutifs en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a renoué avec la victoire en championnat en dominant ce samedi le Stade Brestois (0-3). Après avoir mis un peu de temps à se montrer dangereux devant le but brestois, les Parisiens ont pu compter sur un doublé d’Achraf Hakimi avant la pause (29e, 39e) et un but de Désiré Doué en fin de match (90+6e) pour faire la différence.

Hakimi voit double

Avant le match, Luis Enrique a dit en conférence de presse qu’Achraf Hakimi « est sans doute le meilleur latéral droit du monde ». Et le Marocain l’a une nouvelle fois prouvé ce samedi, marquant un doublé en l’espace de 10 minutes. D’abord d’une volée rasante du pied droit (29e), puis d’une frappe puissante du pied droit sous la barre (39e). C’est la première fois depuis le début de la saison qu’Achraf Hakimi faisait trembler les filets.

Luis Enrique a pu faire tourner

Après la victoire écrasante cette semaine en Ligue des Champions face au Bayer Leverkusen (2-7), l’entraîneur du PSG a pu faire tourner son effectif à l’occasion de ce déplacement à Brest. Nuno Mendes n’a pas du tout jouer du match, Désiré Doué et Ousmane Dembélé ont commencé sur le banc, tandis que Willian Pacho et Khvicha Kvaratskhelia ont pu souffler en fin de rencontre.

Le PSG reprend provisoirement la tête à l’OM

Grâce à ce succès, les Parisiens reprennent provisoirement le fauteuil de leader à l’Olympique de Marseille en attendant le résultat des Phocéens ce samedi soir face au RC Lens. Il faudrait une victoire ou un match des Sang et Or face aux Phocéens pour que le PSG reste premier au classement à l’issue de cette neuvième journée de Ligue 1.