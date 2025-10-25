Lucas Chevalier a parlé au micro de beIN Sports après le succès ce samedi du PSG à Brest (0-3).

Cet été, Lucas Chevalier a eu la lourde tâche de venir remplacer Gianluigi Donnarumma dans les cages du Paris Saint-Germain. Pas très décisif et coupable de quelques boulettes, l’ancien portier du LOSC est vivement critiqué depuis le début de la saison. Après la victoire du PSG sur le terrain du Stade Brestois (0-3), pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1, le principal intéressé a répondu à ces critiques.

« Je suis certain que les beaux jours arrivent »

« Les critiques ? J’essaie d’apprendre et de faire abstraction de ce qu’il peut se passer autour. En étant gardien du PSG, on se doit de remplir des attentes. Le contexte fait que c’est en ébullition. C’est un nouveau job, une nouvelle vie, de nouvelles consignes et une adaptation globale sur le terrain et en dehors. J’essaie de me concentrer sur moi-même, parler avec les coachs pour améliorer ce qu’il faut », a confié le gardien international français au micro de beIN Sports avant de promettre une montée en puissance dans les semaines à venir.

« Je suis certain que les beaux jours arrivent. Je me sens monter en puissance, en confiance. Je vais beaucoup aider l’équipe à l’avenir. »