Revue de presse espagnole : le Barça a perdu Yamal, clash entre Xabi Alonso et Vinicius au Real !

Voici la revue de presse espagnole en date du mardi 28 octobre 2025. Au menu du jour : les difficultés de Lamine Yamal au FC Barcelone et les tensions entre Xabi Alonso et Vinicius Junior au Real Madrid.

SPORT : « Objectif : récupérer Lamine »

Sport en convient : le FC Barcelone a perdu le vrai Lamine Yamal et doit rapidement trouver la solution pour le récupérer cette saison. Le club et son agent Jorge Mendes travailleraient pour ne pas qu’il dévoile trop sa vie privée.

AS : « Bonheur tendu »

Alors que le Real Madrid devrait nager en plein bonheur suite à son éclatant succès contre le FC Barcelone dans le Clasico, les tensions son vives entre Xabi Alonso et Vinicius Junior. « Si la situation continue, il est très difficile d’imaginer les deux cohabiter au club, lance le journaliste d’El Chiringuito Marcos Benito. La confiance du Brésilien en son cozach est brisée. »

MUNDO DEPORTIVO : « Lassés de Vini »

Mundo Deportivo confirme évidemment les tensions entre Xabi Alonso et Vinicius Junior au Real Madrid. Selon L’Équipe, une explication devrait avoir lieu demain lors de la reprise de l’entraînement et les dirigeants merengues ne comptent pas s’en mêler pour ne pas geler sa prolongation de contrat.

MARCA : « Le Real veut faire la fête en paix »

Si le Real Madrid n’a pas prévu de sanctionner Vinicius Junior pour son pétage de plombs à la fin du Clasico de ce dimanche (2-1), Marca nous apprend que la direction de la Casa Blanca prend fait et cause pour Xabi Alonso et se rangera derrière sa décision quant à l’avenir du Brésilien.