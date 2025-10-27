Le Brésilien ne s’est pas pris la tête qu’avec son coach hier lors du Clasico.

Le Real Madrid a pris le large en Liga en remportant le Clasico face au FC Barcelone (2-1) hier et le match a été marqué par une scène de tension entre Vinicius et Xabi Alonso. Le Brésilien est sorti de ses gonds lors de son remplacement à la 72e, reprochant à son coach d’être trop souvent sorti trop vite.

Sur son banc, Vinicius s’est énervé

Mais ce n’est pas tout. Vinicius s’est aussi embrouillé avec Pedri et Lamine Yamal. Il aurait reproché à Yamal de ne faire que passer le ballon vers l’arrière. Et d’après Mundo Deportivo, le ton est aussi monté avec Pedri et Ferran Torres. Alors que Pedri contestait une décision de l’arbitre, Vinícius aurait lancé à l’arbitre : « Ce n’est pas le capitaine, ce n’est pas le capitaine ! ». « Ne me touche pas. Qu’il ne me touche pas, qu’il ne me touche pas ! Il parle toujours, il parle toujours», aurait-il ensuite lancé à Pedri, venu lui parler. Bellingham est alors intervenu pour séparer les deux ailiers. Vinicius aurait aussi traité Ferran Torres de « pleurnicheur ! ». La totale !