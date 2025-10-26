Sorti à la 72e lors du Clasico, Vinicius n’a pas du tout apprécié la décision de Xabi Alonso, et le lui a bien fait comprendre.

Le Clasico a laissé un goût amer à Vinicius Junior. Malgré le succès du Real Madrid face au FC Barcelone (2-1) ce dimanche, l’attaquant brésilien n’a pas caché sa frustration après avoir été remplacé en seconde période par Rodrygo, à la 72e minute de jeu.

Alors que les Madrilènes menaient, Vinicius a semblé très contrarié par la décision de son entraîneur, Xabi Alonso. Le joueur de 25 ans a traîné des pieds au moment de sortir, multipliant les signes d’agacement avant de filer directement vers les vestiaires, sans même s’asseoir sur le banc.

Sa frustration peut se comprendre, étant donné que le Brésilien a sans doute réalisé son plus gros match de la saison, même s’il n’a pas été directement décisif. Néanmoins, la façon de faire laisse clairement à désirer, et cela commence à se multiplier pour Vinicius, qui vient ternir sa prestation avec ce comportement.