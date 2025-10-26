Ce dimanche, le Real Madrid est sorti vainqueur du Clasico face au FC Barcelone au Santiago-Bernabéu (2-1). Avec des buts de Mbappé et Bellingham, le Real garde la place de leader de Liga, et met le Barça à cinq points. Des Catalans décevants, à l’image de Yamal ou encore de Pedri, exclu en fin de match. Voici nos tops, flops et notes de la rencontre.

Les tops

BELLINGHAM

Très gros match pour l’Anglais, qui servait Mbappé d’une passe magnifique pour l’ouverture du score. Avant la mi-temps, il redonnait l’avantage au Real en reprenant le ballon juste devant le but en position idéale. En seconde période, il obtient un penalty suite à son centre touché de la main par Eric García. À la 68e, il pensait faire le break d’un plat du pied, mais Brahim, le passeur, était signalé hors-jeu.

CAMAVINGA

Associé à Tchouaméni, lui aussi auteur d’un gros match, le milieu de terrain français s’est imposé en patron. Plusieurs interventions décisives et très importantes pour son équipe, et que dire de sa projection vers l’avant… Il s’est notamment offert un numéro de grande classe pour se débarrasser de ses adversaires juste avant le penalty obtenu par Bellingham.

SZCZĘSNY

Auteur de 7 arrêts cet après-midi, le portier blaugrana ne pourra pas se consoler avec la victoire, mais il a tout de même réalisé un match solide. Sur le but de Mbappé, il touche le ballon, et ne peut rien sur le deuxième. Il a multiplié les parades : devant Huijsen (30e), Bellingham (37e), mais aussi et surtout devant Mbappé sur penalty à la 52e.

Les flops

CUBARSI

Fautif sur le premier but, il ne s’occupe pas de Kylian Mbappé et laisse l’attaquant français partir dans son dos. Grave erreur qui ne pardonne pas face à un joueur de ce calibre. Sur le second but madrilène, toute son attention se concentre sur Huijsen, ce qui laisse Bellingham complètement seul pour redonner l’avantage à son équipe.

KOUNDÉ

Rôle ingrat pour l’international français, qui était chargé de défendre sur Vinicius. L’ailier brésilien a sans doute réalisé son meilleur match de la saison, ce qui signifie que le latéral droit a passé un après-midi assez compliqué.

PEDRI

Très en difficulté au milieu de terrain, il a notamment été éclipsé par le duo de choc Tchouaméni-Camavinga. Un match cauchemar, qui s’est terminé par un carton rouge après deux jaunes reçus.

YAMAL

Il avait mis le feu aux poudres en avant-match en qualifiant le Real Madrid de « voleur ». Très attendu, il a été totalement invisible. Dans ses dribbles ou ses tirs, il n’est jamais parvenu à créer une quelconque différence dans la surface madrilène. Il s’est montré particulièrement imprécis, perdant à lui seul 20 ballons, soit le plus grand nombre du match.

Les notes du Clasico

Real Madrid : Courtois (6) – Valverde (5), Militão (7), Huijsen (6), Carreras (5) – Tchouaméni (7) – Bellingham (8), Camavinga (7), Güler (5), Vinicius (6) – Mbappé (6).

FC Barcelone : Szczęsny (8) – Koundé (3), Cubarsí (3), García (4), Balde (4) – Pedri (3), de Jong (4) – Yamal (3), López (5), Rashford (4) – Torres (4).

Les buts en vidéo