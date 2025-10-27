La jeune star va s’offrir un petit cadeau…

Lamine Yamal se fait voler dans les plumes ce lundi après sa prestation très décevante lors du Clasico perdu par le FC Barcelone face au Real Madrid et pour ses déclarations polémiques d’avant match. « Il a choisi de marcher sur les traces de Neymar », déplore notamment Marca.

Yamal va s’offrir l’ancienne villa de Piqué et Shakira

Mais selon El Pais et El Tiempo, le joueur du Barça va aussi marcher sur les traces de Gerard Piqué et Shakira puisqu’il est sur le point de s’acheter leur ancienne résidence, dans la banlieue de Barcelone, à Esplugues de Llobregat. Un bien estimé à 11 millions d’euros. n »L’idée est de transformer une maison familiale en maison d’un athlète d’élite », ont déclaré des sources proches du joueur auprès des médias catalans. La propriété de 715 mètres carrés disposerait d’une piscine intérieure et extérieure, d’un court de tennis, d’une salle de sport, d’une cave à vin et d’un studio d’enregistrement, ainsi que de vastes jardins et de normes élevées de confidentialité et de sécurité.