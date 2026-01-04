À LA UNE DU 6 JAN 2026
[23:00]ASSE – Le rendez-vous de Didier Bigard : « Les Verts sont loin des attentes de l’été »
[22:40]RC Lens Mercato : l’ancien flop des Sang et Or Oscar Cortés va rebondir en Argentine
[22:20]OM Mercato : l’Angleterre lâche une énorme bombe sur l’avenir de Mason Greenwood !
[21:56]CAN : la Côte d’Ivoire dernier qualifié pour les quarts de finale
[21:30]OM Mercato : Guendouzi en route pour un nouveau défi
[21:00]OM : Roberto De Zerbi est-il surcoté ?
[20:40]Ligue 2 : un concurrent de l’ASSE va frapper fort au Mercato !
[20:20]PSG : Sagnol glisse un message à Luis Enrique et Deschamps pour Zaire-Emery
[20:00]ASSE – L’oeil d’Adrien Ponsard : « Stassin, c’est son frère jumeau qui joue ? »
[19:40]CAN : Boulbina délivre l’Algérie, les Fennecs prennent le quart !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Après le raté contre le FC Nantes, place au Mercato ! »

Par Bastien Aubert - 4 Jan 2026, 20:30
💬 Commenter
Geronimo Rulli (OM)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Pour son premier match en 2026, l’OM s’est totalement raté à l’Orange Vélodrome devant une équipe du FC Nantes bien organisée et sans complexe (0-2). Analyse.

L’OM n’avait perdu qu’un match en Ligue 1 à l’Orange Vélodrome en 2025, contre le RC Lens, le 8 mars (0-1). Pour attaquer cette nouvelle année civile, le débours est déjà lancé. Face à une équipe du FC Nantes malade au classement mais venue à Marseille sans complexe et bien organisée, les hommes de Roberto De Zerbi ont déjoué. Et se sont logiquement inclinés (0-2). Sans rien montrer, ou si peu.

Le FC Nantes a su saisir sa chance

Les Marseillais ont même offert une bouillie de football en première période, en rejoignant les vestiaires logiquement menés par un but de Fabien Centonze (0-1, 32e). Un chiffre pour résumer cette débâcle : après 20 minutes, les Canaris avaient déjà touché le ballon neuf fois dans la surface, contre deux fois pour les Marseillais ! Sans compter un but refusé et un tir sur le poteau pour les visiteurs. En seconde période, Amir Murillo a bien essayé d’apporter du sang neuf à la place du revenant Facundo Medina mais l’expulsion sévère de Bilal Nadir a cassé le semblant de renouveau marseillais (55e).

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Il manque un vrai leader à l’OM

Déjà si peu dangereux à 11 contre 11, les Marseillais n’allaient évidemment pas plus l’être avec deux joueurs en moins sur la pelouse. D’autant qu’aucun vrai esprit de révolte n’a semblé les habiter et que Rémy Cabella a corsé l’addition sur un penalty provoqué par l’excellent Matthis Abline (0-2, 89e). C’est dans ces moments-là qu’on se rend compte que l’OM manque d’un leader technique capable de prendre le jeu à son compte. Cette défaite aura mis en lumière ce besoin urgent au mercato car, au final, cette rentrée des classes restera un fiasco pour l’OM et ne promet rien de bon (8 points de retard sur le leader lensois) en lancement d’un mois de janvier dantesque qui sera charnière cette saison.

Bastien AUBERT, au Vélodrome

OMFC Nantes

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Nantes, OM