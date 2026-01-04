OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Après le raté contre le FC Nantes, place au Mercato ! »

Pour son premier match en 2026, l’OM s’est totalement raté à l’Orange Vélodrome devant une équipe du FC Nantes bien organisée et sans complexe (0-2). Analyse.

L’OM n’avait perdu qu’un match en Ligue 1 à l’Orange Vélodrome en 2025, contre le RC Lens, le 8 mars (0-1). Pour attaquer cette nouvelle année civile, le débours est déjà lancé. Face à une équipe du FC Nantes malade au classement mais venue à Marseille sans complexe et bien organisée, les hommes de Roberto De Zerbi ont déjoué. Et se sont logiquement inclinés (0-2). Sans rien montrer, ou si peu.

Le FC Nantes a su saisir sa chance

Les Marseillais ont même offert une bouillie de football en première période, en rejoignant les vestiaires logiquement menés par un but de Fabien Centonze (0-1, 32e). Un chiffre pour résumer cette débâcle : après 20 minutes, les Canaris avaient déjà touché le ballon neuf fois dans la surface, contre deux fois pour les Marseillais ! Sans compter un but refusé et un tir sur le poteau pour les visiteurs. En seconde période, Amir Murillo a bien essayé d’apporter du sang neuf à la place du revenant Facundo Medina mais l’expulsion sévère de Bilal Nadir a cassé le semblant de renouveau marseillais (55e).

Il manque un vrai leader à l’OM

Déjà si peu dangereux à 11 contre 11, les Marseillais n’allaient évidemment pas plus l’être avec deux joueurs en moins sur la pelouse. D’autant qu’aucun vrai esprit de révolte n’a semblé les habiter et que Rémy Cabella a corsé l’addition sur un penalty provoqué par l’excellent Matthis Abline (0-2, 89e). C’est dans ces moments-là qu’on se rend compte que l’OM manque d’un leader technique capable de prendre le jeu à son compte. Cette défaite aura mis en lumière ce besoin urgent au mercato car, au final, cette rentrée des classes restera un fiasco pour l’OM et ne promet rien de bon (8 points de retard sur le leader lensois) en lancement d’un mois de janvier dantesque qui sera charnière cette saison.

Bastien AUBERT, au Vélodrome