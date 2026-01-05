À LA UNE DU 5 JAN 2026
OM Mercato : après Abdelli, Benatia saborde une piste offensive à l’OL !

Par Bastien Aubert - 5 Jan 2026, 08:12
Commenter
Benjamin Dominguez (Bologne)
Déjà rivaux au mercato pour Himad Abdelli, l’OM et l’OL s’opposent également pour Benjamin Dominguez (22 ans), l’ailier argentin de Bologne.

L’OM et l’OL n’en ont visiblement pas fini avec leurs batailles du mercato. Régulièrement rivaux sur les mêmes profils, les deux Olympiques se croisent une nouvelle fois cet hiver. Après le dossier Himad Abdelli, où l’OM aurait pris une longueur d’avance selon plusieurs indiscrétions, un autre nom vient alimenter la rivalité : Benjamin Dominguez. 

L’ailier argentin de Bologne suscite les convoitises… et oppose une nouvelle fois les deux ennemis historiques de la Ligue 1. En début de semaine, Ekrem Konur révélait l’intérêt de l’Olympique Lyonnais pour Dominguez. Peu utilisé à Bologne cette saison, avec seulement six apparitions en Serie A, le joueur de 22 ans se montre frustré par son temps de jeu. L’OL a flairé le bon coup mais le dossier s’est rapidement compliqué. Après l’entrée en scène de River Plate, c’est désormais l’OM qui est cité parmi les clubs intéressés, selon le Corriere di Bologna.

Benatia encore dans le coup

Si l’OM est bien attentif au profil de Benjamin Dominguez, cela confirmerait une tendance claire : Medhi Benatia n’hésite pas à s’inviter sur les dossiers ciblés par l’OL. Déjà très actif sur le marché, le directeur du football marocain montre qu’il entend peser dans les rapports de force, y compris face à Lyon. Reste toutefois à savoir si cette piste est réellement prioritaire pour Marseille ou s’il s’agit avant tout d’un dossier d’opportunité surveillé de loin.

Dominguez, ailier tout terrain 

Car du côté marseillais, les priorités sont connues. Avant l’ouverture du mercato hivernal, Pablo Longoria a été clair : les départs des indésirables devront précéder toute arrivée. Un cadre financier strict qui limite les mouvements immédiats. Sportivement, Roberto De Zerbi attend surtout un renfort dans l’axe. Le coach italien souhaite l’arrivée d’un meneur de jeu capable d’organiser et de dynamiser l’animation offensive. Un rôle qui ne correspond pas vraiment au profil de Benjamin Dominguez, spécialiste du couloir gauche, capable aussi d’évoluer à droite.

