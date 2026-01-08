À LA UNE DU 8 JAN 2026
[19:30]FC Nantes Mercato : Manchester City pourrait faire le bonheur d’un ancien flop des Canaris
[19:00]Stade Rennais Mercato : un grand espoir du club va signer un contrat longue durée
[18:40]ASSE Mercato : deux recrues débarquent des Etats-Unis, les Vertes se renforcent !
[18:20]RC Lens Mercato : après Machado au FC Nantes, un nouveau départ officialisé
[18:00]FC Nantes Mercato : grande nouvelle pour Louis Leroux !
[17:30]Real Madrid Mercato : feu vert pour ce colosse à 50 M€ ?
[17:00]OM Mercato : Abdelli en route pour Marseille, l’OL active son plan B
[16:00]CAN : un Lion Indomptable chauffe les supporters marocains avant Maroc-Cameroun
[15:00]OM Mercato : le possible départ de Robinio Vaz fait déjà un heureux !
[14:00]ASSE : le 2e bourreau de la grande époque des Verts au plus mal
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais Mercato : un grand espoir du club va signer un contrat longue durée

Par Laurent Hess - 8 Jan 2026, 19:00
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Le Stade Rennais va sécuriser l’avenir de son jeune gardien Mathys Silistrie (20 ans), titulaire pour la première fois contre Les Sables Vendée Fontenay en 32e de finale de Coupe de France (3-0, 21 décembre).

Le Stade Rennais confirme sa confiance en la jeunesse : Mathys Silistrie, 20 ans, s’apprête selon Le Parisien à prolonger son aventure en Rouge et Noir jusqu’en 2029. Natif de Drancy, génération 2005, Mathys Silistrie symbolise cette nouvelle vague rennaise façonnée pour durer. Après un parcours de formation maîtrisé et une arrivée chez les pros en juillet 2025, il s’est rapidement imposé dans le groupe, à l’image de Désiré Doué ou Mathys Tel, d’autres pépites du cru.

Entré dans la lumière lors de la Coupe de France, Silistrie n’a pas laissé passer sa chance : un match, 90 minutes impeccables, une qualification et un clean sheet à la clé contre Les Sables Vendée Fontenay (3-0) . Son caractère affirmé et sa maîtrise à la relance, soulignés par le coach Habib Beye, ont tout de suite séduit le staff.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Le SRFC mise sur Silistrie

La prolongation de Silistrie s’inscrit dans une stratégie claire : envisager la suite après le départ de Mandanda et sécuriser un poste clé sur plusieurs saisons. À seulement 20 ans, le portier s’impose comme la doublure directe de Brice Samba, étoffant une hiérarchie revue et dynamisée. Beye croit en la capacité de Silistrie à endosser des responsabilités : “sa progression est l’une des plus grandes du groupe” résume-t-il. Avec cet engagement jusqu’en 2029, les signaux sont clairs : Mathys Silistrie s’inscrit dans la durée et veut marquer de son empreinte l’histoire du Stade Rennais. Prochaine étape, une probable présence dans la cage lors du 16e de finale de Coupe de France face à l’US Chantilly.

Stade Rennais

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot