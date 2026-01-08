Stade Rennais Mercato : un grand espoir du club va signer un contrat longue durée

Le Stade Rennais va sécuriser l’avenir de son jeune gardien Mathys Silistrie (20 ans), titulaire pour la première fois contre Les Sables Vendée Fontenay en 32e de finale de Coupe de France (3-0, 21 décembre).

Le Stade Rennais confirme sa confiance en la jeunesse : Mathys Silistrie, 20 ans, s’apprête selon Le Parisien à prolonger son aventure en Rouge et Noir jusqu’en 2029. Natif de Drancy, génération 2005, Mathys Silistrie symbolise cette nouvelle vague rennaise façonnée pour durer. Après un parcours de formation maîtrisé et une arrivée chez les pros en juillet 2025, il s’est rapidement imposé dans le groupe, à l’image de Désiré Doué ou Mathys Tel, d’autres pépites du cru.

Entré dans la lumière lors de la Coupe de France, Silistrie n’a pas laissé passer sa chance : un match, 90 minutes impeccables, une qualification et un clean sheet à la clé contre Les Sables Vendée Fontenay (3-0) . Son caractère affirmé et sa maîtrise à la relance, soulignés par le coach Habib Beye, ont tout de suite séduit le staff.

Le SRFC mise sur Silistrie

La prolongation de Silistrie s’inscrit dans une stratégie claire : envisager la suite après le départ de Mandanda et sécuriser un poste clé sur plusieurs saisons. À seulement 20 ans, le portier s’impose comme la doublure directe de Brice Samba, étoffant une hiérarchie revue et dynamisée. Beye croit en la capacité de Silistrie à endosser des responsabilités : “sa progression est l’une des plus grandes du groupe” résume-t-il. Avec cet engagement jusqu’en 2029, les signaux sont clairs : Mathys Silistrie s’inscrit dans la durée et veut marquer de son empreinte l’histoire du Stade Rennais. Prochaine étape, une probable présence dans la cage lors du 16e de finale de Coupe de France face à l’US Chantilly.