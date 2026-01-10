Revue de presse : le Mercato est chaud à Nice et à Rennes, mauvaise nouvelle pour Abdelli, sueurs froides au RC Lens ! 

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

RC Lens : doute sur la tenue du match à Sochaux !

Selon La Voix du Nord, la tenue du match de 16e de finale entre Sochaux et le RC Lens samedi à 21 h donne quelques sueurs froides avec d’importantes chutes de neige prévues ce week-end dans le Doubs. Si le redoux de ces deux derniers jours a permis d’effacer les chutes de neige du début de semaine à Sochaux, les prévisions pour la journée de samedi ne sont guère rassurantes. Tous les prévisionnistes s’accordent pour annoncer de nouvelles chutes. Normalement, la pelouse du stade Bonal devrait être praticable mais le doute subsiste.

Paris FC : une première recrue a signé !

En quête de renforts cet hiver, le Paris FC vient d’annoncer une première arrivée : Luca Koleosho : « Luca Koleosho est Parisien. Notre première recrue de ce mercato hivernal arrive en provenance de Burnley, pour un prêt avec option d’achat.» Le montant de l’option d’achat n’a pas filtré. Cette saison, l’ailier de 21 ans a participé à 5 matches toutes compétitions confondues avec l’Espanyol Barcelone où il était en prêt (0 but et assist).

RC Strasbourg : Rosenior taille les médias français

Nouveau sur le banc de Chelsea, Liam Rosenior été interrogé sur son aventure en France. Et l’ancien entraîneur du RC Strasbourg a rappelé à quel point il a apprécié son expérience en Alsace tout en t’actant les médias français : « Je pense que c’est la même chose dans tous les clubs. Chaque club est unique. Mon passage à Strasbourg a été le meilleur moment de ma carrière professionnelle. Je peux dire que les personnes avec lesquelles j’ai travaillé ici m’ont toujours soutenu. Il y aura toujours des spéculations sur la façon dont ces choses fonctionnent. J’ai l’intention de profiter de mon séjour ici (…) Quand je suis arrivé à Strasbourg, j’étais la risée des médias et ils disaient que mon équipe finirait dernière. J’étais un inconnu venu d’Angleterre et nous avons terminé à trois points des places qualificatives pour la Ligue des champions. Le bruit n’est que du bruit. »

LOSC : Ethan Mbappé vers l’Algérie ?

La Fédération algérienne de football a approché Ethan Mbappé, le frère cadet de Kylian, selon le journal Le Parisien. Pour le moment, le milieu de terrain de Lille envisage plutôt de jouer avec l’équipe de France où son grand frère est le capitaine.

OGC Nice : Puel parle Mercato

Avant le FC Nantes, le coach de l’OGC Nice Claude Puel s’est exprimé sur le mercato hivernal et un recrutement défensif : « Aujourd’hui on a sept défenseurs axiaux au club alors il faut avoir une réflexion pour savoir s’il faut vraiment recruter. Je ne pousse pas à la consommation lors d’un mercato, sauf si on est sûr d’avoir mieux. On n’a pas des données financières extraordinaires. Notre mercato j’espère que ce sera le retour du plus grand nombre de joueurs. » Selon Foot Mercato, Hicham Boudaoui serait dans le viseur de Galatasaray et de Brighton après avoir été remarqué avec l’Algérie à la CAN.

Stade Brestois : un attaquant pour remplacer Baldé ?

Mama Baldé souffre d’une lésion aux quadriceps contractée lors de la victoire contre l’AJ Auxerre dimanche dernier (2-0). L’attaquant guinéo-bissauen, sorti dès le quart d’heure de jeu au Stade Francis-Le Blé, devra observer une période d’absence de quatre à six semaines. Un coup d’arrêt qui pourrait avoir des répercussions au mercato. Selon Jeunes Footeux, des joueurs ont été proposés en prêt au SB29, preuve que la campagne européenne du club en Ligue des Champions a considérablement renforcé son attractivité sur le marché. Toutefois, le club breton n’a pour l’heure pas donné suite aux sollicitations. Le directeur sportif Grégory Lorenzi reste néanmoins à l’affût d’une bonne opportunité, tout en privilégiant un profil de milieu offensif capable d’apporter de la polyvalence (capable d’évoluer en 9).

SCO Angers : mauvaise nouvelle pour Abdelli

Interrogé jeudi en conférence de presse, l’entraîneur angevin Alexandre Dujeux n’a pas caché sa déception quant au possible départ de Himad Abdelli à l’OM dès cet hiver. « Le départ de Sidiki était plutôt prévu, ce qui ne veut pas dire que ça va se faire à 100 %. Pour Himad, je suis plus surpris, a confié le technicien, jeudi en conférence de presse. On sentait chez lui une envie d’aller en fin de contrat pour faire une bonne saison et avoir le choix au mois de juin prochain. Aujourd’hui, c’est un joueur très important pour nous. Ce serait une très mauvaise nouvelle. Je m’étais plus ou moins préparé à perdre un attaquant, mais si on doit perdre un milieu de terrain supplémentaire, c’est une très mauvaise nouvelle pour nous. Évidemment j’ai envie qu’il reste. (…) Mais s’il venait à partir, il faudrait qu’on s’adapte, comme on l’a fait après celui d’Estéban (Lepaul, parti à Rennes fin août),a rappelé le coach angevin. C’est comme ça, c’est la vie d’un entraîneur. Mais dans le jeu aujourd’hui, il est fondamental. »

« Le départ d'Himad Abdelli serait une très mauvaise nouvelle » : Alexandre Dujeux craint un départ du milieu d'Angers à l'OM



➡️ https://t.co/k5xgsKDTAa pic.twitter.com/VHnVsjoq1w — L'Équipe (@lequipe) January 9, 2026

AS Monaco : Akliouche malade et forfait

Malade, le milieu offensif international Maghnes Akliouche ne fera pas le déplacement à Orléans, ce samedi (15h30), en 16es de finale de la Coupe de France. Monaco compte douze absents pour cette rencontre.

Stade Rennais : Beye évasif sur Szymanski

Habib Beye, a été interrogé sur l’éventuelle arrivée au Stade Rennais du milieu offensif international polonais Sebastian Szymanski, 26 ans, qui évolue à Fenerbahçe. « Je ne confirme rien, il faut avancer tranquillement sur tous nos profils. On a des profils identifiés, je vous ai dit qu’on ne se précipitera pas sur ce dossier (du milieu créatif) car on veut qu’il soit cohérent. Il faut aussi qu’on arrive à cibler le joueur qu’il nous faut pour passer un cap en termes de collectif et si on ne le trouve pas, on restera en l’état. Il peut se passer beaucoup de choses dans les deux sens, on fera ce qu’il faut », a-t-il affirmé en conférence de presse.

FC Metz : des vues sur Tiémoué Bakayoko ?

En recherche d’une option à même de renforcer son milieu de terrain en cas de départ, le FC Metz a initié le contact avec l’ancien monégasque Tiémoué Bakayoko (31 ans). Libre depuis six mois, l’ancien Bleu se maintient en forme physiquement dans l’espoir de retrouver la Ligue 1.

AJ Auxerre : Léon doublé par Kinsky ?

D’après les informations de L’Équipe, l’AJ Auxerre souhaite enrôler Antonin Kinsky le portier tchèque de Tottenham, sous forme de prêt, pour la fin de la saison. Doublure chez les Spurs, il viendrait pour prendre la place de titulaire de Donovan Léon…