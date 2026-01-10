Ce samedi soir à Bonal face à Sochaux (21h), Pierre Sage compte bien aligner l’équipe type RC Lens en 16es de finale de la Coupe de France.

Le RC Lens veut faire passer un message clair ce soir à Bonal en 16es de finale de la Coupe de France : sa dynamique n’a rien d’un feu de paille. Et pour cela, L’Équipe croit savoir que Pierre Sage devrait aligner une équipe très proche de son onze type à Sochaux (21h).

Le contexte s’y prête. Contrairement au tour précédent face à Feignies-Aulnoye, disputé avant la trêve hivernale et marqué par une large rotation, ce 16e de finale arrive après la reprise. Les cadres ont besoin de rythme, de continuité, et Sage veut rester dans son tempo infernal d’un match par semaine qui lui réussit si bien. Pierre Sage l’a d’ailleurs clairement laissé entendre en conférence de presse : après huit changements au tour précédent, « le ratio pourrait s’inverser ». Traduction : moins de bricolage, plus de certitudes.

Un onze type pour prolonger la folie lensoise

Face à Sochaux, solide quatrième de National et candidat sérieux à la montée en Ligue 2, le RC Lens s’attend à un vrai combat. « Une équipe qui encaisse très peu de buts », a prévenu Sage, qui compare même ce déplacement à celui vécu récemment à Toulouse (3-0). Autant dire que les Sang et Or savent qu’ils devront afficher un niveau Ligue 1 plein et entier pour éviter le piège. D’où cette tentation forte d’aligner les titulaires habituels, ceux qui ont bâti cette incroyable série en championnat.

Car la dynamique est exceptionnelle. Huit victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont sept en Ligue 1, une série historique déjà égalée, et surtout une impression de maîtrise grandissante, y compris à l’extérieur. Le RC Lens a remporté ses quatre derniers déplacements en L1, une première absolue dans son histoire. Ce neuvième succès potentiel de rang, en Coupe de France, viendrait renforcer l’idée que ce groupe est taillé pour durer, et pas seulement briller sur une moitié de saison.