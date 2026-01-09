OM : une nouvelle plombe De Zerbi et son groupe mais peut faire jubiler le RC Lens

L’OM enchaîne les mauvaises nouvelles. Après la défaite cruelle face au Paris Saint‑Germain en Trophée des champions, perdue aux tirs au but après une égalisation tardive des Parisiens (2‑2 et 4‑1 aux tirs au but), les hommes de Roberto De Zerbi ont été secoués sur et en dehors du terrain.

Alors que l’OM tentait de tourner la page de ce revers frustrant — où les Phocéens ont longtemps cru tenir un trophée depuis 14 ans — un nouveau coup dur menace le club olympien. En cause : des incidents survenus lors de la réception de Monaco, marquée par l’utilisation de fumigènes dans les tribunes, qui ont retardé le coup d’envoi et attiré l’attention de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP).

Le club avait initialement été convoqué devant l’instance disciplinaire mais, ayant demandé et obtenu le report de cette audition, les dirigeants phocéens ne seront finalement entendus que le 14 janvier prochain. L’OM a justifié ce report par la présence de ses cadres au Trophée des champions au Koweït, comme le précise La Provence.

Vers un virage Nord vide contre Lens

Ce sursis ne change cependant rien à la gravité du dossier : La LFP s’apprête à sanctionner lourdement le club pour ces débordements dans le virage Nord, avec une suspension programmée de cette tribune au stade Vélodrome. Cette décision semblait alors inévitable, malgré le report de l’audition.

Et c’est là que la pilule est encore plus amère pour l’OM : cette suspension pourrait tomber pour la réception contre le RC Lens le 24 janvier prochain, un rendez‑vous crucial dans la course à la qualification en Ligue des champions. En effet, Lens est actuellement leader de Ligue 1 et montre une régularité impressionnante, ce qui les place en embuscade dans la course au titre.

Que du positif pour le RC Lens ?

L’ombre d’un match à huis clos partiel ou d’un virage neutre plane donc sur une affiche décisive pour les ambitions européennes de Marseille, tandis que Lens, lui, n’aura rien à perdre et tout à gagner dans ce contexte : non seulement il voit son rival affaibli sur le plan moral après le coup de théâtre au Trophée des champions, mais il pourrait aussi profiter de l’absence d’un atout majeur au Vélodrome pour glaner des points précieux. D’autant plus que ce choc entre l’OM et Lens est placé entre deux matchs de Ligue des Champions pour les Olympiens : Liverpool le 21, puis Bruges le 28.

Entre désillusion sportive et problèmes extra‑sportifs, l’OM est désormais confronté à une double crise que ses supporters espèrent voir tourner au plus vite… avant que Lens ne s’impose comme le grand bénéficiaire de cette déconfiture ?