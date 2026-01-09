Revue de presse : volte-face de Clauss à Nice, Rosenior a offert un futur grand à Lens, signature imminente à Rennes !

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

RC Lens : merci Rosenior pour Risser !

Selon L’Équipe, le management sans concession de Liam Rosenior, avant son départ à Chelsea, a braqué plusieurs joueurs de l’effectif du RC Strasbourg. Les choix radicaux du coach anglais ont débouché sur le transfert de Robin Risser ou les prêts de Soumaïla Coulibaly et de Pape Demba Diop. Le RC Lens s’en frotte aujourd’hui les mains.

OGC Nice : Puel a dit non pour Richardson, volte-face de Clauss

Amir Richardson à Nice, ça ne se fera pas. Les Aiglons ont décidé de ne pas aller plus loin sur cette piste. Un choix motivé par Claude Puel qui aurait d’autres idées en tête pour renforcer son équipe, selon Le Parisien. D’après L’Équipe, Jonathan Clauss a changé d’avis sur son avenir. Après avoir prolongé son contrat jusqu’en 2028, le piston droit est pleinement impliqué à Nice et a même déjà commencé à faire construire une maison dans les environs de Mougins, dans l’arrière-pays cannois, avec sa compagne, en évacuant ses envies de départ. Mieux, Puel le voit comme un capitaine potentiel ces prochaines semaines…

Stade Rennais : Gallon vers un départ, Kader Meïté prolongé ?

Le Stade Rennais songe à prolonger Kader Meïté, actuellement sous contrat jusqu’en 2028, à l’aube d’une deuxième partie de saison où il peut encore s’affirmer. D’après L’Équipe, l’idée serait de fidéliser le jeune attaquant de 18 ans pour deux ans supplémentaires. Ce qui devrait ouvrir prochainement le temps des discussions. Du côté des départs, Le Parisien estime que Dender est très intéressé par Gauthier Gallon. Le club breton serait prêt le libérer de la dernière année et demie de contrat qu’il lui reste. L’opération est bien partie et pourrait se conclure très rapidement.

AS Monaco : Soumaré enfin signé cet hiver ?

Formé au centre de formation du PSG, Boubakary Soumaré pourrait prochainement retrouver la Ligue 1. Selon Fabrizio Romano, l’AS Monaco s’est de nouveau positionnée sur le milieu de terrain de Leicester City, déjà ciblé par le club de la Principauté lors du dernier mercato estival. À 26 ans, Soumaré évolue en Angleterre depuis 2021, après son départ du LOSC et son transfert vers Leicester City. Solide dans l’entrejeu, doté d’un profil physique et travailleur, le Franco-Sénégalais reste une valeur sûre à son poste, malgré un parcours récent marqué par des hauts et des bas en Premier League puis en Championship.

Stade Brestois : à fond sur Richardson !

Selon RMC Sport, le Stade Brestois est en négociations avec Amir Richardson pour l’arrivée du milieu de terrain en prêt. Comme dit plus haut, le milieu de terrain de la Fiorentina n’ira pas à Nice. Ce serait un bon coup de la part de Grégory Lorenzi et le SB29.

FC Metz : la MLS fonce sur Hein

Capitaine du FC Metz, Gauthier Hein (29 ans) attire les regards de plusieurs clubs, dont deux pensionnaires de MLS. Selon Goal, Dallas et San José suivent attentivement sa situation, sans être passés à l’attaque.