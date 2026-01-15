Stade Rennais Mercato : Meïté vers l’Arabie saoudite, une première réponse est tombée

Mohamed Kader Meïté, prodige français du Stade Rennais, est l’un des talents les plus prometteurs de Ligue 1. Des clubs comme Chelsea, Manchester United et le PSG l’ont déjà dans leur viseur. Son profil d’attaquant moderne, capable de dominer les duels aériens tout en étant technique, attire les regards des plus grands clubs européens… et au-delà.

La rumeur Al-Hilal : un intérêt concret

Tout a commencé le 11 janvier dernier, lorsque le compte X @ActuSPL, spécialisé dans l’actualité de la Saudi Pro League (SPL), a relayé que Meïté était dans le viseur d’Al-Hilal. Selon des sources comme L’Équipe et le journaliste Ben Jacobs, le club saoudien, leader incontesté de la SPL, a même formulé une approche concrète cet hiver. Al-Hilal, qui domine le championnat avec 38 points après 14 journées, cherche à renforcer son attaque pour consolider sa suprématie continentale et locale.

Le club de Riyad, connu pour ses investissements massifs (avec des stars comme Neymar ou Mitrovic dans ses rangs), est prêt à débourser une somme importante pour arracher le jeune Français à Rennes. Cependant, le Stade Rennais priorise une prolongation de contrat, rendant un départ en janvier compliqué à moins d’une offre irrésistible. Des clubs de Premier League, non nommés mais qualifiés de « gros », sont aussi sur le coup, selon L’Équipe.

L’échange Instagram qui fait le buzz

Quatre jours plus tard, soit ce jeudi, @ActuSPL a partagé une capture d’écran d’un échange sur Instagram impliquant Meïté. Un supporter du club saoudien a contacté le joueur pour le convaincre de rejoindre le club. Le fan a partagé le classement de la SPL, étant donné qu’Al-Hilal compte 7 points d’avance sur Al-Nassr, et a ajouté : « Nous avons besoin de toi dans notre équipe. Al-Hilal est le meilleur d’Asie et le leader du classement continental et local. »

Et selon la capture d’écran, Meïté a répondu avec des emojis (des yeux surpris). Est-ce un fake, un montage humoristique, ou une véritable réponse ironique du joueur ? Le mystère plane, mais l’échange a vite tourné au viral, avec plus de 72 000 vues sur X.

Les réactions ne se sont pas fait attendre. Des fans rennais comme @BreizhRennes35 ont tempéré : « Vous rêvez de trop, réveillez-vous. » D’autres, comme @Taliscxa, ont ironisé sur l’appât du gain : « Il a vu la kichta jss mort » (il a vu l’argent, je suis mort). Un supporter a même averti : « Wsh Kader attend un peu avant l’argent t’as une grande carrière devant toi. » Pendant ce temps, des voix comme @Kyotoahl déplorent la « fuite des talents dans un championnat artificiel. »

Quelles implications pour l’avenir ?

Cet épisode met en lumière les tentations du football saoudien, qui attire de plus en plus de jeunes talents avec des salaires astronomiques. Pour Meïté, un départ vers Al-Hilal pourrait signifier une exposition en Ligue des Champions asiatique et une stabilité financière, mais au risque de freiner son développement en Europe. Rennes, de son côté, espère le retenir pour bâtir autour de lui.

Reste à voir si cette « réponse » est authentique ou si c’est un buzz monté de toutes pièces. Une chose est sûre : Mohamed Kader Meïté est au centre de l’attention, et son prochain mouvement pourrait bien secouer le mercato hivernal.