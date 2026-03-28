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FRANCE

FC Nantes : les Canaris s’invitent à la table du PSG et de l’OM, c’est confirmé

Par William Tertrin - 28 Mar 2026, 08:40
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Si le FC Nantes traverse une saison très éprouvante, cela ne l’empêche pas d’être comparé à des équipes comme… le PSG ou l’OM.

Actuel 17e au classement de Ligue 1, le FC Nantes compte 4 victoires, 5 nuls et 17 défaites après 26 journées, un bilan qui reflète les difficultés de l’équipe dans un championnat homogène et exigeant.

Cette saison, les Canaris ont inscrit 24 buts pour 45 encaissés, soit la 3e pire défense du championnat. Malgré tout, le FCN semble imposer un rythme élevé à ses adversaires en dépit des résultats négatifs, comme l’a souligné Jordan Teze, joueur de l’AS Monaco, en comparant la Ligue 1 à l’Eredivisie néerlandaise.

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Des matchs avec beaucoup de buts entre Nantes et Monaco

Interrogé sur les différences entre l’Eredivisie et la Ligue 1, Teze a expliqué que si le football néerlandais est davantage axé sur la technique, la Ligue 1 impose un tempo intense et une dimension physique importante. « Aux Pays-Bas, je pense qu’il y a plus de technique. Mais ici le tempo, la dimension physique… C’est très intense. Parce que si tu joues, je ne sais pas, contre Marseille ou Paris, ou même face à Nantes ou au Havre, c’est presque le même niveau. C’est difficile, tu dois vraiment tout donner. Surtout si tu joues à l’extérieur, ce n’est pas facile », a-t-il confié pour Foot Mercato.

S’il est assez étonnant de voir le FCN associé à l’OM ou encore au PSG, cette déclaration prend tout son sens lorsqu’on observe les derniers scores entre Nantes et Monaco, des matchs avec toujours beaucoup de buts. Cette saison, Nantes a perdu les deux fois, 5-3 à l’aller, puis 3-1 au retour.

Malgré un classement et une saison délicats, Nantes est donc perçu comme une équipe assez difficile à jouer pour Teze et Monaco. Mais, malgré tout, cela n’a pas aidé les Canaris à vivre une saison tranquille. Bien au contraire…

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