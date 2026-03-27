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FRANCE

FC Nantes : Halilhodžić déjà sous pression, une deadline a été fixée pour les barrages

Par William Tertrin - 27 Mar 2026, 17:11
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Si le FC Nantes de Vahid Halilhodžić a affiché un beau visage contre Strasbourg malgré la défaite, la situation comptable demeure tout de même assez urgente. Et une deadline a déjà été fixée pour continuer à croire aux barrages.

Après une nouvelle défaite à domicile face au RC Strasbourg (2‑3) avant la trêve, le FC Nantes s’est enfoncé dangereusement dans la lutte pour les barrages en Ligue 1. Sans une réaction immédiate, le club jaune et vert risque bien de voir l’opération survie virer au cauchemar.

L’arrivée de Vahid Halilhodžić sur le banc nantais il y a quelques jours avait été perçue comme une ultime chance pour inverser la tendance d’une saison profondément compliquée. Cependant, après une première défaite contre Strasbourg marquée par un gros manque de réussite, l’ancien sélectionneur semble avoir une sorte de deadline tacite : tirer suffisamment de points des trois prochains matchs pour mettre Nantes dans une position d’accrocher les barrages.

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Comme le rappellent nos confrères de Tribune Nantaise, sur le plateau de Ligue 1+ Le Club dimanche dernier, le consultant Swann Borsellino l’a clairement résumé : « Tout se jouera sur les trois prochains matchs. Tu dois prendre six ou sept points pour espérer… ». Cette échéance du calendrier agit comme une sorte de ligne rouge pour Halilhodžić, même si elle n’a pas été formulée publiquement comme un ultimatum officiel.

Une situation comptable alarmante

Au classement, Nantes accuse un retard significatif : 10 points de retard sur le 15e (non relégable) et cinq sur le 16e (barragiste). Avec une marge aussi étroite, chaque point devient essentiel, et les défaites contre des concurrents directs pèsent lourd.

Selon les dernières projections statistiques, les chances des Canaris de se maintenir directement en Ligue 1 tombent désormais à moins de 1 %, tandis que celles d’atteindre les barrages tournent autour de 8 % seulement. Une alerte rouge pour les supporters et la direction.

Trois matchs clés pour garder espoir

Les prochains rendez‑vous au calendrier sont déterminants, avec le FC Metz (28ᵉ journée), l’AJ Auxerre (29ᵉ journée) et le Stade Brestois (30ᵉ journée) au programme. Des adversaires que le FCN se doit de battre pour continuer à croire aux barrages.

C’est sur ces trois confrontations que Nantes peut encore espérer inverser sa spirale négative. Swann Borsellino estime qu’un minimum de six à sept points sur neuf serait nécessaire pour continuer à croire en un sauvetage via la voie des barrages.

Halilhodžić, entre urgence et reconstruction

Arrivé en mars pour sauver une saison qui s’est transformée en lutte permanente, Halilhodžić se retrouve déjà sous pression. S’il devrait vraisemblablement terminer la saison à Nantes quoiqu’il arrive, la logique sportive et l’enchaînement des matchs vont forcer le technicien à faire des résultats tout de suite. Mais, avec le visage affiché contre Strasbourg malgré la défaite, il y a tout de même des motifs d’espoir pour les Canaris.

Les prochains matchs, et surtout la capacité du groupe à répondre présent face à des concurrents directs au maintien, constitueront une sorte de deadline informelle pour Halilhodžić. Sans points, et alors que les probabilités de maintien chutent drastiquement, la mission s’avère déjà périlleuse.

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