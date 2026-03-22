FC Nantes – RC Strasbourg (2-3) : première cruelle pour Halilhodžić, les enseignements à retenir

Ce dimanche, le FC Nantes n’a pris qu’un point face au RC Strasbourg pour le grand retour de Vahid Halilhodžić sur le banc. Voici les enseignements à tirer de ce match.

Pour le grand retour de Vahid Halilhodžić sur le banc du FC Nantes, les Canaris ont donné le ton dès la 6e minute avec une superbe frappe de Tabibou, avant de se faire rejoindre juste avant la mi-temps par un golazo d’Oyedele. En seconde période, Abline a remis les siens devant (53e), avant que Panichelli n’égalise (78e), et les Nantais n’ont jamais abandonné, se créant même des situations chaudes. Mais le scénario s’est avéré cruel, avec un ultime but de Panichelli en fin de match pour ruiner les espoirs adverses. Dur retour pour Halilhodžić…

Nantes a eu de la ressource

Coach Vahid l’avait promis, il allait lancer la méthode coup de poing pour réveiller ses joueurs, et il l’a prouvé. Car son équipe a ouvert le score dès la 6e minute sur une superbe frappe de Tabibou. Même s’il y a eu une égalisation superbe juste avant la mi-temps, les Canaris ne se sont pas laissés abattre et sont repassés devant à la 53e grâce à Abline, qui avait bien été piqué par son coach. Si le FCN a ensuite encaissé un nouveau but, il y a eu bien d’autres situations, et notamment deux poteaux de Ganago (75e, 82e), vraiment pas verni ce soir. Malheureusement, Panichelli est venu punir une deuxième fois les Nantais en toute fin de match pour le 3-2…

Une défaite qui condamne déjà le club ?

Face à une équipe de Strasbourg censée être supérieure à celle de Nantes, prendre un point pour les Canaris aurait pu être satisfaisant, mais la situation était déjà assez urgente avant ce match pour se contenter de ça. Car, même si Nantes compte un match en moins (contre le PSG), la place de barragiste est désormais à 5 points devant. Et quand on connaît le calendrier nantais, cela n’incite pas à l’optimisme. Une victoire contre le RCSA était nécessaire, elle n’est pas venue, et la mission maintien de Vahid Halilhodžić se complique déjà…

…mais 3 prochains matchs abordables

Si le FC Nantes va affronter Paris, Rennes, Marseille, Lens et Toulouse dans ce sprint final, il y aura tout de même 3 matchs un peu plus abordable avant ce gratin. En effet, dès le retour de trêve, Metz, Auxerre et Brest seront au programme. C’est précisément là que les hommes de Coach Vahid vont devoir confirmer le bon visage affiché contre Strasbourg ce soir. Car si les Nantais proposent à nouveau une performance de ce genre, il y a moyen de prendre des points très importants face à des équipes moins chirurgicales pour croire à nouveau aux barrages… si l’espoir est encore là.