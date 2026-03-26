À peine revenu sur le banc du FC Nantes, Vahid Halilhodzic doit déjà faire face à son premier vrai faux pas.

Premier coach pour Vahid Halilhodzic au FC Nantes. La cruelle défaite face au RC Strasbourg (2-3) n’a pas seulement coûté trois points précieux au FC Nantes : elle a révélé le premier véritable faux pas tactique du nouvel entraîneur des Canaris depuis son retour sur le banc.

Pourquoi s’être privé de Yousuf ?

Intervenant sur Télé Nantes, Marius Anita a pointé du doigt ce choix contestable : « J’ai aimé le système de jeu proposé et surtout il y a eu de l’animation. J’ai moins aimé la charnière centrale. S’il y a un loupé c’est d’avoir mis de côté Ali Yousuf. » Une décision surprenante, alors que le défenseur libyen, fraîchement arrivé en hiver, s’était rapidement imposé comme l’une des pièces maîtresses de la défense du FC Nantes. Sa capacité à se placer sur les points chauds et à sécuriser la ligne arrière aurait pu changer le cours de la rencontre.

Les supporters, eux, n’ont pas tardé à réagir. John Baltimore, fervent abonné et observateur attentif du FC Nantes, a résumé le sentiment général : « Éminemment cruel, mais la seule grosse erreur de Vahid ce soir c’est d’avoir écarté Yousuf. Sur les deux derniers buts, personne n’est sur les points chauds, ce qui est le point fort du libyen. Sans parler de la marche arrière générale sur le 1er but alsacien. Terrible. »

La défense doit rester la priorité du FC Nantes

L’impact sur le vestiaire n’est pas négligeable : écarter un joueur qui s’était rapidement intégré pourrait semer le doute chez ses coéquipiers et affecter la confiance collective. Pour Halilhodzic, la soirée est un avertissement clair : le FC Nantes est une équipe fragile, et chaque choix tactique doit tenir compte de la capacité des joueurs à faire la différence dans les moments clés. Si l’animation offensive a donné des signes d’amélioration, la solidité défensive reste un chantier prioritaire.

La charnière centrale doit retrouver son équilibre, et le retour de Yousuf pourrait être indispensable pour stabiliser l’arrière-garde à la reprise. Dans le sprint final de la saison, la marge de manœuvre est ténue et la capacité du technicien bosnien à redresser la barre pourrait bien déterminer l’avenir immédiat du FC Nantes en Ligue 1.

Les premiers choix de Vahid en question



🗣️ @mariusanita : « J’ai aimé le système de jeu proposé et surtout il y a eu de l’animation. J’ai moins aimé la charnière centrale. S’il y a un loupé c’est d’avoir mis de côté Ali Yousuf »



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Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)