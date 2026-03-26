Le dossier Matthis Abline tourne au casse-tête pour le FC Nantes. Entre relégation qui menace et valeur en chute libre, le club pourrait payer très cher ses choix du dernier mercato.

C’est un dossier qui symbolise à lui seul les erreurs stratégiques du FC Nantes. Et la note pourrait être salée. Alors que les Canaris glissent dangereusement vers la Ligue 2, le site Jeunes Footeux affirme que l’avenir de Matthis Abline commence sérieusement à inquiéter en interne. L’attaquant de 22 ans, censé incarner l’avenir du club, est aujourd’hui au cœur d’un débat brûlant : le FC Nantes va-t-il devoir le vendre à prix cassé ?

Le parallèle qui fait mal avec Mikautadze

Impossible de ne pas penser à Georges Mikautadze. Relégué avec le FC Metz en 2024, le Géorgien sortait pourtant d’une deuxième partie de saison exceptionnelle avec 13 buts et 4 passes décisives en 20 matchs. Malgré cela, Metz n’avait pu le céder à l’OL que pour environ 18,5 millions d’euros, montant pouvant grimper à 23 millions avec bonus. Une référence qui fait mal à Nantes.

Car dans le même temps, Waldemar Kita avait fixé la barre très haut pour Matthis Abline. L’été dernier, le président du FC Nantes réclamait entre 40 et 50 millions d’euros pour son attaquant. Une position jugée irréaliste, surtout lorsqu’un club comme le Paris FC était prêt à offrir plus de 25 millions d’euros. Une offre refusée.

Une saison qui change tout

Le problème, c’est que depuis, la dynamique s’est totalement inversée. Avec seulement 5 buts cette saison, Matthis Abline est très loin des standards attendus pour un joueur valorisé à de tels montants. Et dans un collectif en grande difficulté, il n’a pas réussi à porter l’attaque comme espéré.

Le bilan du FC Nantes est alarmant : 4 victoires, 5 nuls et 17 défaites, avec seulement 24 buts inscrits pour 45 encaissés. L’une des pires attaques… et l’une des pires défenses du championnat. Dans ces conditions, difficile de maintenir une cote élevée sur le marché, où l’OM et Chelsea le surveillent.

Une valeur de 15 M€ sur le marché !

Le cas Mikautadze sert aujourd’hui de baromètre. Si un joueur performant a vu sa valeur plafonner à moins de 20 millions après une relégation, qu’en est-il d’Abline avec des statistiques bien moins impressionnantes ? La tendance est claire. En cas de descente, le FC Nantes pourrait être contraint de revoir drastiquement ses ambitions à la baisse. Une fourchette entre 10 et 15 millions d’euros semble désormais bien plus réaliste que les 40 millions espérés il y a encore quelques mois.

Un pari perdant pour Kita ?

Ce dossier pourrait bien devenir un symbole des choix risqués de la direction nantaise. En refusant une offre importante à l’été 2025, Waldemar Kita pensait réaliser un énorme coup financier. Mais aujourd’hui, le scénario inverse se dessine. Et si la relégation se confirme, le FC Nantes pourrait non seulement perdre sportivement… mais aussi financièrement. Un double coup dur qui laisse un goût amer sur les bords de l’Erdre.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)