Le transfert record de Jérémy Jacquet du Stade Rennais à Liverpool pourrait avoir donné des idées au FC Nantes.

Parti cet été du FC Nantes pour rejoindre NEOM SC, Nathan Zézé reste aujourd’hui encore très attaché à son club formateur. Dans un entretien accordé à Foot Mercato, le défenseur central n’a pas caché sa fierté d’être devenu la plus grosse vente de l’histoire des Canaris… tout en envoyant un message fort pour l’avenir. « C’était un objectif que je m’étais fixé (…) d’être la plus grosse vente de l’histoire du club. C’est une façon de remercier le club », a-t-il confié. Mais pour lui, ce record ne devrait pas durer.

L’effet Stade Rennais en ligne de mire

Dans son discours, Nathan Zézé cite clairement le modèle du Stade Rennais, devenu une référence en matière de valorisation des jeunes talents. Et impossible de ne pas évoquer le transfert XXL de Jérémy Jacquet vers Liverpool FC, estimé à plus de 70 millions d’euros. « J’espère que Nantes va pouvoir devenir un club qui vend bien dans les prochaines années, un peu comme Rennes », a-t-il poursuivi.

Un mécanisme bien identifié au mercato

Pour Nathan Zézé, la recette est simple : enchaîner les ventes intermédiaires avant d’atteindre des montants records. « C’est en passant par des transferts à 20 millions que tu vas pouvoir faire petit à petit des gros transferts comme celui de mon pote Jérémy Jacquet », a-t-il comparé. Un modèle économique que le Stade Rennais maîtrise parfaitement depuis plusieurs années, grâce à son centre de formation et sa capacité à exposer ses jeunes joueurs.

Abline et Tati déjà annoncés ?

Dans cette logique, certains profils du FC Nantes pourraient rapidement exploser sur le marché. Ciblés par l’OM et Chelsea, Mathis Abline et Tylel Tati sont notamment cités par Nathan Zézé comme de potentiels futurs gros transferts. « Mathis Abline et Tylel Tati peuvent vite me doubler », a-t-il prédit. Le message est clair : le FC Nantes veut changer de statut et s’inspirer des meilleurs pour franchir un cap. Et si la machine se met en route, les Canaris pourraient bien, eux aussi, viser des ventes à 70 millions d’euros dans un futur proche.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)