FC Nantes : relégation ou maintien… l’IA révèle le vrai plan des Kita pour Halilhodzic !

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La situation du FC Nantes devient de plus en plus critique. Battus par Strasbourg (2-3), les Canaris restent englués à la 17e place de Ligue 1 avec seulement 17 points. À sept journées de la fin, le maintien direct semble presque hors d’atteinte et même la place de barragiste paraît compromise. Dans ce contexte brûlant, une question commence déjà à agiter les supporters : que vont faire les Kita avec Vahid Halilhodzic en cas de descente ?

Une mission commando… pas un projet à long terme

Rappelé en urgence pour remplacer Ahmed Kantari, Vahid Halilhodzic a été recruté avec un objectif clair : sauver le FC Nantes. Son profil de “pompier de service” correspond parfaitement à ce type de mission. Expérimenté, charismatique, capable de remobiliser un vestiaire en crise, le technicien bosnien coche toutes les cases.

Mais une relégation en Ligue 2 changerait totalement la donne. Le club devrait alors reconstruire, revoir son effectif, réduire sa masse salariale et lancer un nouveau cycle. Dans ce scénario, les dirigeants nantais pourraient privilégier un entraîneur plus jeune, inscrit dans la durée, plutôt qu’un coach venu pour une opération sauvetage.

Selon une projection basée sur l’historique du club et la situation sportive actuelle, ChatPGT estime que les chances de voir Halilhodzic rester en cas de descente ne dépasseraient pas 30 %.

Les Kita, gros consommateurs d’entraîneurs

Ce qui inquiète aussi les supporters, c’est la réputation des dirigeants. Depuis plusieurs années, Waldemar et Franck Kita multiplient les changements de coach, parfois même en pleine saison. Cette instabilité chronique a souvent empêché le FC Nantes de construire un projet solide.

Une relégation pourrait ainsi servir de prétexte pour repartir de zéro, avec une nouvelle philosophie et un nouveau staff. D’autant que l’âge d’Halilhodzic (73 ans) et son style directif pourraient être jugés incompatibles avec un chantier de reconstruction en Ligue 2.

Dans cette logique, la probabilité d’un départ imposé par la direction en cas de descente pourrait atteindre 65 à 70 %.

Un scénario où Coach Vahid peut encore renverser la tendance

Tout n’est toutefois pas perdu pour le technicien bosnien. Une fin de saison convaincante pourrait totalement rebattre les cartes. Si Nantes enchaîne les victoires, retrouve de l’allant dans le jeu et montre un visage conquérant, les dirigeants pourraient considérer qu’Halilhodzic est l’homme idéal pour viser une remontée immédiate.

Son expérience des missions difficiles et sa capacité à instaurer une culture de l’exigence pourraient devenir des atouts majeurs dans un championnat de Ligue 2 souvent très physique et mental.

Dans ce cas, ses chances de poursuivre l’aventure pourraient remonter autour de 35 %.

Verdict : un avenir suspendu aux résultats

Aujourd’hui, une tendance claire se dessine : l’avenir de Vahid Halilhodzic dépendra avant tout des performances du FC Nantes dans les prochaines semaines.

Maintien ou descente, dynamique positive ou nouvelle série noire… chaque match peut influencer la décision des Kita.

Une chose est sûre : la fin de saison s’annonce explosive sur les bords de l’Erdre. Entre pression sportive, incertitudes financières et choix stratégiques, le sort du coach bosnien pourrait devenir l’un des feuilletons majeurs de l’été nantais.

« Ce n’est pas encore fini » : les mots forts d’Halilhodzic après la défaite du FC Nantes contre Strasbourg #FCNantes https://t.co/C7GUz3HCwi — Tribune Nantaise (@TribuneNantaise) March 22, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)