La jeunesse du FC Nantes continue de pousser. Naïm Telmoudi, âgé de 18 ans et convoqué avec les U20 de la Tunisie, pourrait profiter de cette fenêtre pour se rapprocher de l’équipe première.

Un jeune Canari pourrait bien accélérer son ascension et taper à la porte plus vite que prévu. Profitant de la trêve internationale, Naïm Telmoudi a quitté la Jonelière pour rejoindre la sélection U20 de la Tunisie. À seulement 18 ans, le latéral gauche du FC Nantes s’offre une belle opportunité de se montrer sur la scène internationale. Un rendez-vous qui tombe à point nommé dans sa progression.

Une vitrine internationale à saisir

Avec deux matchs amicaux programmés face à la Mauritanie, le jeune défenseur du FC Nantes va pouvoir engranger du temps de jeu et surtout se confronter à un contexte différent. Le premier rendez-vous est fixé au vendredi 27 mars à 14h, avant une seconde opposition prévue le lundi 30 mars à 15h. Deux échéances importantes pour continuer à grandir… et se faire remarquer. Car ce type de rassemblement attire toujours l’attention.

Sous les yeux des recruteurs… et de Vahid ?

Performant avec les jeunes, Telmoudi sait que chaque minute compte. Les scouts et recruteurs suivent de près ces rencontres internationales, à la recherche des talents de demain. Mais il n’y aura pas que des observateurs extérieurs. En interne aussi, son évolution est scrutée. Et notamment par Vahid Halilhodzic, qui manque actuellement de solutions au poste de latéral gauche en équipe première, Nicolas Cozza étant à ce jour sa seule option de métier.

Une opportunité en or

Dans ce contexte, cette convocation pourrait bien servir de tremplin. Si Telmoudi parvient à s’illustrer avec la Tunisie U20, il pourrait rapidement gagner des points dans l’esprit du staff du FC Nantes. Et pourquoi pas intégrer la rotation plus tôt que prévu. Alors que la saison reste compliquée pour le FC Nantes, l’émergence de jeunes talents comme lui représente une lueur d’espoir. Et dans un club en quête de renouveau, les opportunités peuvent arriver très vite. À lui de saisir sa chance.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)