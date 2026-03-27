Alors que la fin de saison approche, les modèles d’IA se penchent sur le sort du FC Nantes. Selon leurs analyses, les Canaris pourraient bien passer par les barrages pour sauver leur place en Ligue 1.

Le FC Nantes reste dans la zone rouge depuis plusieurs journées et chaque match est désormais crucial. Les algorithmes d’IA, qui prennent en compte les performances récentes, les statistiques offensives et défensives, ainsi que le calendrier restant, placent les Canaris parmi les candidats possibles aux barrages.

Des chiffres inquiétants mais encourageants

Selon ces modèles, les probabilités pour le FC Nantes de finir directement sauvé oscillent autour de 40 %, tandis que la chance de disputer les barrages serait estimée à 35‑40 %. Ce qui laisse encore une marge de manœuvre, mais oblige à un regain d’intensité. Les matchs restants contre des équipes du haut de tableau seront déterminants pour éviter ce scénario.

Vahid Halilhodzic et les clés du maintien

L’IA note également l’impact des changements tactiques opérés par Vahid Halilhodzic. La meilleure organisation défensive, l’intégration de joueurs comme Ibrahima Sissoko et l’animation offensive plus collective augmentent légèrement les chances du FC Nantes Nantes de se maintenir sans passer par les barrages. Mais chaque point perdu pourrait changer la donne.

Un suspense à suivre jusqu’au bout

Le verdict final ne tombera qu’aux dernières journées, et l’IA prévient : les probabilités peuvent évoluer rapidement selon les performances. Le FC Nantes doit donc transformer chaque rencontre en bataille stratégique. Pour les supporters, l’important reste clair : encourager les Canaris et espérer que les algorithmes se trompent… ou qu’ils aient raison, mais en faveur d’un maintien direct.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)