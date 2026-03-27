La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Mathys Tel aurait pu signer au FC Nantes… mais a finalement choisi le Stade Rennais. Un choix décisif qui a permis au club breton de réaliser une énorme opération, laissant les Canaris avec des regrets.

C’est une révélation qui fait mal du côté de la Beaujoire. Aujourd’hui joueur de Tottenham après être passé par le Bayern Munich, Mathys Tel aurait pu porter les couleurs du FC Nantes. L’attaquant français de 20 ans l’a lui-même confirmé : plusieurs clubs de Ligue 1 étaient sur le coup au moment de ses débuts. « J’ai été contacté par plusieurs clubs en France : le PSG, Lille, Rennes, Nantes », a-t-il confié. Un aveu qui relance forcément les regrets côté nantais.

Le Stade Rennais a fait la différence

Si le FC Nantes était dans la course, c’est bien le Stade Rennais qui a su convaincre le jeune talent. Et pas par hasard. Dans ses explications, Mathys Tel met en avant un facteur clé : l’environnement et la qualité de la formation. « J’étais très proche de Wilson Samaké, qui était à Rennes. Il y avait aussi Mohamed Diaby avec qui j’étais à Chartres (…) Je sais très bien que Rennes a un très bon centre de formation, et c’est réel. Du coup, j’ai pris ma décision par rapport à ça », s’est-il justifié. Un choix mûrement réfléchi… et surtout gagnant.

Un jackpot pour Rennes

Car la suite, on la connaît. Après sa formation à Rennes, Mathys Tel a été transféré au Bayern Munich pour environ 20 millions d’euros. Un énorme coup financier pour le club breton, qui a confirmé une nouvelle fois son savoir-faire en matière de formation. En Allemagne, le jeune attaquant a poursuivi sa progression, remportant notamment deux titres de champion avant de rejoindre Tottenham pour 35 millions d’euros. Un parcours express… mais déjà très lucratif.

Un choix moins évident aujourd’hui

Depuis son arrivée en Angleterre, tout n’est pas aussi simple pour Mathys Tel. Avec seulement 3 buts inscrits en Premier League, l’international Espoirs traverse une période plus compliquée. Dans un Tottenham en difficulté, le contexte n’est pas idéal pour briller. Mais à seulement 20 ans, l’ancien Rennais a encore tout le temps de confirmer les immenses espoirs placés en lui.

Le FC Nantes peut nourrir des regrets

Pour le FC Nantes, cette histoire laisse forcément un goût amer. Passer à côté d’un tel talent, devenu aujourd’hui un joueur valorisé à plusieurs dizaines de millions d’euros, n’est jamais anodin. D’autant que le joueur avait sérieusement envisagé le projet nantais. Preuve que dans le football moderne, tout peut basculer sur des détails… et que certaines décisions marquent durablement l’histoire d’un club.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)