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FRANCE

FC Nantes : pluie de bonnes nouvelles pour Vahid Halilhodzic en vue du maintien !

Par Bastien Aubert - 27 Mar 2026, 08:48
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Vahid Halilhodzic (FC Nantes)
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Malgré la cruelle défaite contre le RC Strasbourg (2-3), Vahid Halilhodzic garde l’espoir pour le maintien du FC Nantes en Ligue 1.

Le score fait mal mais le contenu redonne de l’espoir. Battu 3-2 par le RC Strasbourg, le FC Nantes a livré une prestation bien plus aboutie que ces dernières semaines. Et même si les supporters restent globalement sceptiques, une tendance se dégage : 32 % d’entre eux estiment que ce match a relancé, au moins un peu, l’espoir du maintien. Un chiffre modeste, mais révélateur d’un frémissement.

Halilhodzic commence à imprimer sa patte

Depuis son arrivée, Vahid Halilhodzic tente de remettre de l’ordre dans une équipe en difficulté. Et pour la première fois, les progrès sont visibles. Sur le plateau de Télé Nantes, Maxime Thomas ne s’y trompe pas : « D’un point de vue collectif oui. On a vu plus d’envie et de jeu ». Même constat pour Marius Anita, qui insiste sur l’investissement des joueurs : « La défaite n’est pas juste par rapport aux efforts déployés ». Un discours qui tranche avec les critiques habituelles autour du FC Nantes cette saison.

Sissoko, la vraie bonne surprise

Autre motif d’espoir : l’émergence d’un patron au milieu de terrain. Ibrahima Sissoko s’est illustré face à Strasbourg avec une performance très solide. Le récupérateur a gratté pas moins de 7 ballons, apportant enfin de l’impact et de la présence dans l’entrejeu nantais. « Sur ce match, il m’a impressionné. Souvent à la récupération et dans les bons coups », souligne encore Maxime Thomas. Un profil qui pourrait devenir essentiel dans la course au maintien.

Encore insuffisant, mais encourageant

Tout n’est pas réglé pour autant. Le FC Nantes reste en difficulté comptable et devra rapidement transformer ces signaux positifs en points. Mais pour la première fois depuis longtemps, il se passe quelque chose. Dans l’intensité, dans l’organisation, dans l’état d’esprit. Et dans une lutte pour le maintien, ce genre de déclic peut tout changer.

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