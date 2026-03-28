FC Nantes : Domenech n’est pas le seul à croire au “miracle Halilhodzic”

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Le FC Nantes a peut-être laissé filer de précieux points dans la course au maintien en Ligue 1 en s’inclinant face à Strasbourg lors de la 27ᵉ journée. Une défaite frustrante sur le plan comptable, mais qui n’a pas totalement refroidi les observateurs. Bien au contraire. Plusieurs consultants estiment que l’arrivée de Vahid Halilhodzic pourrait encore changer la donne pour les Canaris.

Parmi les voix optimistes, celle de Raymond Domenech, ancien sélectionneur de l’équipe de France et ex-entraîneur du club nantais, a particulièrement retenu l’attention. Sur le plateau de L’Équipe du Soir, il a livré une analyse nuancée mais encourageante après la première sortie du technicien bosnien.

Domenech voit du mieux dans le jeu nantais

Pour Raymond Domenech, tout n’est pas à jeter dans cette défaite contre Strasbourg. L’ancien coach insiste sur le contenu proposé par les Nantais, qu’il juge globalement positif malgré l’absence de résultat.

« Première ratée pour coach Vahid ? Dans le jeu, non. Dans le résultat, oui. Il y a d’autres équipes qui ont perdu contre Strasbourg. Dans le jeu, j’ai trouvé du rythme, des courses, de la volonté et de l’envie. Ils ont deux barres. Ce n’est pas un mauvais match. Ils n’ont pas de réussite. »

Une analyse qui met en lumière l’un des principaux constats de cette rencontre : Nantes a montré des signes de réveil, notamment dans l’intensité et l’état d’esprit. Des éléments essentiels dans une lutte pour le maintien qui s’annonce plus indécise que jamais.

Obraniak et Riou séduits par l’énergie des Canaris

Ludovic Obraniak partage cet optimisme. Connaissant bien Vahid Halilhodzic, l’ancien international polonais s’attendait à voir une équipe transformée dès les premiers matchs.

« Pour connaître un peu coach Vahid, je m’attendais vraiment à cette entame pleine d’énergie. Il a toujours ce qu’il faut sous le capot. Il a pris des sélections. Il connaît la nouvelle génération. Il sait adapter son discours. »

Il souligne également l’impact psychologique du technicien sur certains joueurs, notamment après une petite pique adressée à Matthis Abline avant la rencontre.

« Vous avez vu l’effet sur le joueur ce soir ? Comment il s’est donné à fond ? J’ai trouvé cruelle la manière dont Nantes perd ce match-là. Je les ai trouvés dans le rythme, dans l’agressivité, dans l’état d’esprit. »

Même son de cloche chez Yoann Riou, visiblement emballé par la prestation des Canaris malgré la défaite.

« Les Canaris condamnés ? Pas du tout. J’ai vraiment adoré ce match de Nantes. N’oublions pas qu’à 2-1 ils ont deux occasions hallucinantes, monumentales. Ganago n’a pas de bol, il y a deux miracles du gardien Penders et le montant qui s’interpose. Ils ont fait un sacré match. »

Le maintien reste possible pour le FC Nantes

Au-delà du résultat, cette première sortie sous l’ère Halilhodzic pourrait bien marquer un tournant. L’engagement, l’intensité et les intentions de jeu aperçus face à Strasbourg laissent penser que Nantes a encore des arguments pour croire au maintien.