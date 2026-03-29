En fin de contrat à Manchester City, Bernardo Silva (31 ans) voudrait rebondir au FC Barcelone mais les Blaugranas ne sont pas chauds, ce qui laisse le champ libre au PSG, courtisan de longue date.

Bienheureux FC Barcelone, qui peut se permettre de dire non à des joueurs de classe mondiale, tellement son effectif regorge de talents formés à la Masia ! C’est la conclusion que l’on peut tirer de l’information dévoilée par le journaliste de Sport Tomas Andreu concernant Bernardo Silva. En fin de contrat avec Manchester City en juin, le milieu portugais de 31 ans a demandé à son agent de le faire signer au Barça. Sauf que la direction blaugrana ne serait pas spécialement emballée car elle possède déjà tout ce qu’il faut aux postes où peut jouer l’ancien Monégasque !

Paris rêve depuis longtemps de Bernardo Silva

Pour rappel, Bernardo Silva peut jouer meneur de jeu, ailier droit ou milieu reculé. Pour le premier poste, il y a Dani Olmo, Fermin et éventuellement Raphinha. Pour le second, Lamine Yamal et Rooni Bardghji. Pour le dernier, Pedri, Marc Bernal, Frenkie De Jong, Marc Casado mais aussi Eric Garcia, si besoin. Effectivement, l’effectif barcelonais est plus que suffisant sans avoir à rajouter un joueur certes talentueux mais déjà âgé et qui coûterait cher en salaire.

Ce refus du FC Barcelone est une aubaine pour le PSG, qui courtise depuis longtemps Bernardo Silva. Luis Campos est un grand fan, c’est d’ailleurs lui qui était allé le chercher au Benfica en 2015 pour le faire signer à Monaco. L’actuel Citizen s’inscrirait parfaitement dans la rotation avec Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery. En plus, il ne coûterait rien en indemnité de transfert alors qu’auparavant, les mauvaises relations qu’entretiennent le Qatar et Abou Dabi, propriétaire de City, rendaient une cession quasiment impossible…

Bernardo Silva veut jouer au FC Barcelone et son agent Jorge Mendes essaie de convaincre Deco et Hansi Flick. Barça, en ce moment, ne voit pas son incorporation clairement, même sur un libre. @tomasandreu68 — Actualité – Barça (@ActualiteBarca) March 28, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : FC Barcelone-Atlético Madrid (quart de finale aller de la Champions League)

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League