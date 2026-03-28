Alessandro Bastoni serait d’accord pour signer au FC Barcelone et l’Inter Milan pour lâcher son défenseur. Mais il voudrait récupérer au moins deux Blaugranas plus une indemnité…

Deux bonnes nouvelles et une mauvaise sont tombées, ce samedi, concernant l’intérêt du FC Barcelone pour Alessandro Bastoni. Le premier, c’est que le défenseur central italien verrait d’un bon œil une arrivée en Catalogne. A deux ans de la fin de son contrat, il souhaite quitter les Nerazzurri et ne serait pas très chaud à l’idée de s’engager en Premier League, où il a plusieurs courtisans. L’autre bonne nouvelle, c’est que l’Inter serait lui aussi enclin à négocier. Le club lombard ne veut prendre aucun risque avec l’un des joueurs les plus bankables de son effectif (il est coté à 70 M€). Pas question de risquer de le voir partir gratuitement dans deux ans. Sa cote est au plus haut aujourd’hui, c’est le bon moment pour le vendre.

L’Inter veut Dani Olmo et Ferran Torres

Mais depuis l’Italie, on assure que le redoutable directeur sportif nerazzurro, Beppe Marotta, valorise son joueur à 80 M€. Et qu’il pourrait se laisser tenter par une transaction avec échanges de joueurs plus une petite indemnité. Sauf que les deux joueurs en question seraient Dani Olmo et Ferran Torres ! Certes, les deux ne sont pas des titulaires indiscutables d’Hansi Flick mais ils font partie intégrante de la rotation et le technicien allemand les tient en haute estime. Même l’attaquant, qui traverse pourtant régulièrement de longues périodes où son efficacité est en berne !

Même si Bastoni fait l’unanimité en interne, le FC Barcelone ne devrait pas accepter de lâcher ces deux joueurs. Mundo Deportivo assure que le club catalan pourrait proposer d’autres joueurs afin de faire baisser la facture mais Olmo et Torres devrait toujours être blaugrana la saison prochaine !

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : FC Barcelone-Atlético Madrid (quart de finale aller de la Champions League)

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League