À LA UNE DU 29 MAR 2026
[00:00]Antonella Roccuzzo et Lionel Messi se sont pris un vent monumental à Miami
[23:00]Une recrue remercie l’OM pour lui avoir permis de tourner la page
[21:54]FC Barcelone Mercato : l’Inter fixe un prix démesuré pour Bastoni
[21:20]RC Lens – PSG : le report provoque de nouveaux remous
[20:47]PSG : Dembélé dévoile le secret de sa transformation en Ballon d’Or
[20:26]L’OM détrône l’OL et le PSG mais déchante
[20:05]ASSE : Montanier dévoile ce qui le différencie d’Horneland
[19:51]OM : Benatia, c’est fini !
[19:31]OM : McCourt lâche une bombe sur la vente du club !
[19:17]Le RC Lens champion loin devant le PSG et l’OM, c’est un fait !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone Mercato : l’Inter fixe un prix démesuré pour Bastoni

Par Raphaël Nouet - 28 Mar 2026, 21:54
💬 Commenter
Alessandro Bastoni lors du match entre l'Italie et l'Irlande du Nord.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Alessandro Bastoni serait d’accord pour signer au FC Barcelone et l’Inter Milan pour lâcher son défenseur. Mais il voudrait récupérer au moins deux Blaugranas plus une indemnité…

Deux bonnes nouvelles et une mauvaise sont tombées, ce samedi, concernant l’intérêt du FC Barcelone pour Alessandro Bastoni. Le premier, c’est que le défenseur central italien verrait d’un bon œil une arrivée en Catalogne. A deux ans de la fin de son contrat, il souhaite quitter les Nerazzurri et ne serait pas très chaud à l’idée de s’engager en Premier League, où il a plusieurs courtisans. L’autre bonne nouvelle, c’est que l’Inter serait lui aussi enclin à négocier. Le club lombard ne veut prendre aucun risque avec l’un des joueurs les plus bankables de son effectif (il est coté à 70 M€). Pas question de risquer de le voir partir gratuitement dans deux ans. Sa cote est au plus haut aujourd’hui, c’est le bon moment pour le vendre.

L’Inter veut Dani Olmo et Ferran Torres

Mais depuis l’Italie, on assure que le redoutable directeur sportif nerazzurro, Beppe Marotta, valorise son joueur à 80 M€. Et qu’il pourrait se laisser tenter par une transaction avec échanges de joueurs plus une petite indemnité. Sauf que les deux joueurs en question seraient Dani Olmo et Ferran Torres ! Certes, les deux ne sont pas des titulaires indiscutables d’Hansi Flick mais ils font partie intégrante de la rotation et le technicien allemand les tient en haute estime. Même l’attaquant, qui traverse pourtant régulièrement de longues périodes où son efficacité est en berne !

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Même si Bastoni fait l’unanimité en interne, le FC Barcelone ne devrait pas accepter de lâcher ces deux joueurs. Mundo Deportivo assure que le club catalan pourrait proposer d’autres joueurs afin de faire baisser la facture mais Olmo et Torres devrait toujours être blaugrana la saison prochaine !

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)
07/04 : FC Barcelone-Atlético Madrid (quart de finale aller de la Champions League)
12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)
14/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (quart de finale retour de la Champions League)
19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)
22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)
13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)
17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)
24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)
30/05 : Finale de la Champions League

FC Barcelone

Actu foot FC Barcelone : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Barcelone : toutes les infos foot