L’agent d’Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko, a dit à plusieurs médias que si la FFF ne lui accordait pas une licence, il ferait en sorte que ses joueurs quittent la Ligue 1.

Depuis dimanche, les médias relayent l’information selon laquelle Moussa Sissoko a saisi la Cours européenne des droits de l’homme afin que la Fédération française de football lui accorde le droit d’exercer son métier en France. Jusqu’à présent, la FFF s’y refuse car Sissoko n’a pas passé le concours pour obtenir le fameux diplôme. En tant que résident étranger (il vit à Londres), il pourrait obtenir une dérogation mais à condition que son pays d’adoption soit dans la zone Euro. Ce qui n’est plus le cas de l’Angleterre. Il pourrait également effectuer des montages via des sociétés mais il s’y refuse. Sissoko ne comprend pas qu’il ait le droit d’exercer son métier partout sur la planète mais pas en France. D’où sa demande et d’où sa colère…

« On est nombreux à s’interroger sur la pertinence de laisser nos joueurs en Championnats de France »

Celle-ci s’est exprimée de la même manière dans deux médias différents, via une forme de chantage : si la FFF ne lui accorde pas une licence, il fera en sorte que les joueurs de son écurie, dont les trois stars du PSG Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Désiré Doué, quittent la Ligue 1 ! Dans L’Equipe, on peut lire : « S’il échouait, il serait peut-être amené à ne plus placer de joueurs dans le Championnat de France. Pour rappel, Ousmane Dembélé est en train de négocier sa prolongation de contrat avec le PSG, avec qui il est lié jusqu’en 2028″. Et à Foot Mercato, il a déclaré : « On est ainsi nombreux à s’interroger sur la pertinence de laisser nos joueurs en Championnats de France, quitte à ne pas se soucier de leur affaiblissement encore plus prononcé ».

La menace est donc claire : soit la FFF plie, soit Sissoko fera en sorte que le Ballon d’Or 2025 et ses coéquipiers parisiens aillent voir ailleurs. Une déclaration qui tombe pile au moment où Dembélé négocie une prolongation avec le PSG…

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🎙Moussa Sissoko, conseiller d’Ousmane Dembélé : "On est ainsi nombreux à s’interroger sur la pertinence de laisser nos joueurs en Championnats de France"https://t.co/PRC547ImLV pic.twitter.com/aGQz507wx1 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) March 30, 2026

Le calendrier de fin de saison du PSG

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : PSG-Liverpool (quart de finale aller de la Champions League)

14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League