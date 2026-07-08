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FRANCE

PSG Mercato : double coup de tonnerre pour l’avenir de Barcola ! 

Par Bastien Aubert - 8 Juil 2026, 19:20
Bradley Barcola (PSG)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Actuellement à la Coupe du Monde 2026 avec les Bleus, Bradley Barcola (23 ans) voit son avenir bloqué par le PSG en plein mercato estival.

Le PSG a tranché concernant Bradley Barcola. Alors que l’ailier français de 23 ans dispute actuellement la Coupe du Monde 2026 avec les Bleus, avec qui il affrontera le Maroc ce jeudi en quarts de finale (22h), son avenir est au centre des discussions du mercato estival.

Barcola déclaré intransférable !

Selon L’Équipe, le PSG considère officiellement Bradley Barcola comme un joueur intransférable. Le club de la capitale n’envisage pas un départ de son international français et souhaite même prolonger son contrat, qui expire en juin 2028.

Les discussions entre les deux parties sont actuellement mises en pause, le temps que le joueur termine son aventure avec l’équipe de France au Mondial. Mais la volonté parisienne est claire : inscrire Barcola dans la durée au sein du projet.

Le PSG veut prolonger son ailier

Arrivé comme un grand espoir offensif, l’ancien Lyonnais a franchi un cap sous les couleurs parisiennes et représente désormais l’un des visages du futur du PSG. Sa situation est donc verrouillée malgré l’intérêt que pourrait susciter son profil sur le marché.

Après avoir sécurisé plusieurs cadres pour la saison prochaine, le PSG veut désormais envoyer un message fort : Bradley Barcola fait partie des joueurs sur lesquels le club compte bâtir les prochaines saisons. Son éclosion avec les Bleus à la Coupe du Monde 2026 n’y changera rien.

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