Le PSG poursuit son grand ménage estival. Après plusieurs mouvements déjà actés, le club de la capitale se rapproche d’un objectif XXL qui pourrait offrir à Luis Campos une puissance de frappe colossale sur le mercato.

Le PSG ne perd pas de temps. Alors que Gonçalo Ramos a déjà quitté le club pour rejoindre l’AC Milan, un deuxième départ est désormais officialisé avec le prêt de Renato Marin au CD Nacional.

Luis Campos accélère les ventes au PSG

Arrivé libre l’été dernier en provenance de l’AS Rome, le jeune gardien italo-brésilien de 19 ans n’a disputé que trois rencontres sous les ordres de Luis Enrique. Barré par la concurrence et désormais devancé dans la hiérarchie après l’arrivée d’Alessandro Longoni, Marin va tenter d’accumuler du temps de jeu au Portugal, où il évoluera cette saison sous les couleurs du CD Nacional.

Mais le PSG ne compte pas s’arrêter là. Le prochain dossier sur le point d’aboutir concerne Kang-in Lee. Le milieu offensif sud-coréen est tout proche de rejoindre l’Atlético de Madrid dans une opération qui devrait rapporter environ 35 millions d’euros au champion de France. Et un autre départ majeur est toujours attendu. Randal Kolo Muani figure parmi les joueurs susceptibles de quitter Paris dans les prochaines semaines. Le PSG espère récupérer près de 40 millions d’euros grâce à son transfert, ce qui viendrait considérablement gonfler les recettes du mercato.

150 millions d’euros pour frapper fort au mercato

Selon le journaliste de Winamax Romain Collet-Gaudin, les comptes sont déjà quasiment faits. « Avec la vente de Gonçalo Ramos pour 75 M€, la vente de Lee Kang-In et les 40 M€ espérés pour Randal Kolo Muani, le PSG atteindra les 150 M€ de ventes, de quoi financer sereinement son mercato. »

Une enveloppe qui offrirait une marge de manœuvre considérable à Luis Campos pour finaliser les dossiers prioritaires réclamés par Luis Enrique. Le recrutement d’un défenseur central de premier plan, mais aussi d’autres renforts ciblés, pourrait rapidement s’accélérer une fois ces ventes définitivement bouclées. Le mercato parisien est loin d’avoir livré tous ses secrets, mais une chose est déjà certaine : le PSG prépare une deuxième partie d’été particulièrement mouvementée