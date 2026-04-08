RC Lens : une bonne nouvelle est tombée, ça va régaler Bollaert !

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Ce samedi, à l’occasion du match amical entre le RC Lens et le FC Rouen, les supporters lensois vont vivre une grande première.

Bonne nouvelle pour les supporters du RC Lens, qui attendaient ça depuis longtemps pour certains. Le stade Bollaert-Delelis bénéficie désormais d’une couverture mobile 4G/5G nettement améliorée, avec une capacité réseau doublée grâce à une nouvelle infrastructure mutualisée installée par TOTEM, filiale d’Orange pour le compte des quatre principaux opérateurs français, comme le rapporte Actu.fr.

Une infrastructure mobile modernisée pour les grands événements

Face à l’affluence croissante lors des matchs du RC Lens et autres événements internationaux accueillis dans l’enceinte, la couverture mobile précédente était devenue insuffisante pour répondre aux besoins des dizaines de milliers de supporters présents simultanément.

TOTEM a mis en place une solution technique unifiée 4G/5G pour Bouygues Telecom, Orange, Free et SFR, qui permet de doubler la capacité du réseau mobile à l’intérieur du stade tout en maintenant une consommation énergétique maîtrisée.

49 antennes réparties dans les tribunes et espaces intérieurs

La nouvelle infrastructure comprend 49 antennes mobiles stratégiquement positionnées pour assurer une couverture optimale directement dans les gradins, les espaces de réception, la salle de presse et les salons du stade.

Cette solution mutualisée remplace l’ancien réseau déployé à l’origine par un opérateur unique lors de l’Euro 2016, et elle a été réalisée sans interruption de service pour les usagers.

Bénéfices concrets pour les supporters

Grâce à cette modernisation :

les utilisateurs pourront profiter de débits plus rapides et d’une latence réduite pour leurs usages mobiles (réseaux sociaux, streaming, partage de contenus) grâce à la 5G, qui offre des performances supérieures à la 4G classique ;

les grands rassemblements ne provoqueront plus de saturation du réseau mobile à l’intérieur du stade ;

les services numériques (visionnage de matchs en direct, vidéos, etc.) seront plus fluides pour les supporters présents.

Cependant, certains supporters restent tout de même sceptiques sur cette amélioration, estimant que cela pourrait empêcher les plus accros au téléphone de suivre le match avec attention.

Test grandeur nature pour le public face à Rouen

Le nouveau réseau sera mis à l’épreuve dès le match amical prévu face au FC Rouen ce samedi à 14 heures, offrant une première expérience à grande échelle de cette couverture améliorée.