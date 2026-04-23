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FRANCE

OM : Greenwood envoyé sur le banc contre Nice !

Par Fabien Chorlet - 23 Avr 2026, 12:00
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Mason Greenwood (OM)

Selon un sondage réalisé par nos soins, la majorité des supporters de l’OM souhaiterait voir Mason Greenwood débuter sur le banc lors du derby du Sud face à l’OGC Nice.

Alors que la saison de l’Olympique de Marseille vire au cauchemar, Mason Greenwood aurait déjà la tête d’ailleurs. Selon Foot Marseille, l’ailier droit anglais serait de moins en moins impliqué dans le groupe marseillais et aurait une relation très tendue avec le directeur sportif du club, Mehdi Benatia. Les deux hommes ne s’adresseraient d’ailleurs plus la parole depuis plusieurs semaines. Dans ce contexte, l’ancien joueur de Manchester United devrait, sauf retournement de situation, quitter le club phocéen à l’issue de la saison.

Greenwood sur le banc contre l’OGC Nice ?

Nous avons ainsi publié un sondage sur X pour savoir si Mason Greenwood doit être mis sur le banc ou non par Habib Beye lors du prochain match de l’OM contre l’OGC Nice, ce dimanche (20h45). 60% des internautes ont répondu favorablement à cette option, contre 40 % d’avis opposés.

Pourtant meilleur buteur du club cette saison avec 25 buts toutes compétitions confondues, l’Anglais est donc invité à aller faire un tour sur le banc par les supporters olympiens en cette fin de saison.

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