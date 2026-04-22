Stade Rennais : double bonne nouvelle pour Haise avant le FC Nantes

Le coach du Stade Rennais, Franck Haise, devrait récupérer Valentin Rongier et Przemyslaw Frankowski, tous deux absents lors du dernier match de Rennes, pour le derby face au FC Nantes.

Alors que le FC Nantes dispute ce mercredi (19h) son match en retard face au Paris Saint-Germain, les Canaris enchaîneront ce dimanche (17h15) avec un derby sur la pelouse du Stade Rennais, dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Une rencontre à fort enjeu, puisque les Rennais pourraient, en cas de victoire, rapprocher encore un peu plus le FC Nantes d’une relégation en Ligue 2.

Rongier et Frankowski de retour face au FC Nantes !

Pour ce match, l’entraîneur rennais, Franck Haise, devrait pouvoir compter sur deux retours de taille : Valentin Rongier et Przemyslaw Frankowski. Suspendu lors du dernier match face au RC Strasbourg (0-3) pour accumulation de cartons jaunes, l’ex-milieu de terrain de l’OM fera son retour de suspension, tandis que l’ancien piston droit du RC Lens devrait être remis de sa blessure musculaire.

« Przemyslaw Frankowski a été un peu gêné musculairement en début de semaine. On devrait le récupérer après Strasbourg », avait confié Franck Haise la semaine dernière en conférence de presse.