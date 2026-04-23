Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

La direction sportive de l’OM creuse une première piste déjà validée par les supporters marseillais.

Le chantier est lancé à l’OM. Alors que le club phocéen attend encore de connaître son destin européen, les premières pistes du mercato commencent déjà à émerger en interne. À la manœuvre, Federico Balzaretti, désormais en première ligne dans la gestion sportive avec le retrait progressif de Medhi Benatia. Et pour renforcer un milieu de terrain jugé défaillant cette saison, Média Foot croit savoir qu’une cible commence à se détacher : Yacine Titraoui.

Titraoui, piste validée par les supporters de l’OM

Actuellement sous contrat avec le Royal Charleroi SC jusqu’en 2027, le milieu algérien de 22 ans est sur le départ. Suivi depuis plusieurs mois par différents clubs européens, il pourrait franchir un cap dès cet été. À Marseille, son profil coche plusieurs cases.

Polyvalent, capable d’évoluer dans plusieurs rôles au milieu, Titraoui séduit par sa capacité à enchaîner les efforts et sa marge de progression encore importante. Dans un secteur où l’OM a régulièrement manqué de constance cette saison, son arrivée apporterait une nouvelle dynamique.

La Ligue des Champions en juge de paix ?

Et surtout, le joueur bénéficie déjà d’un soutien populaire. Récemment, l’insider Marwan Belkacem avait publiquement évoqué son nom comme une alternative crédible à Pierre-Emile Højbjerg, dont les performances ont laissé les supporters sur leur faim. Une suggestion qui a rapidement trouvé un écho favorable auprès des fans marseillais.

Preuve que le dossier est pris au sérieux, la cellule de recrutement de l’OM suit attentivement l’évolution de la situation contractuelle du joueur. Reste un élément clé : la qualification européenne. Car comme souvent à Marseille, le niveau de la compétition disputée la saison prochaine conditionnera en grande partie l’ambition du mercato. Mais une chose est sûre : avec Titraoui, l’OM tient peut-être une piste capable de réconcilier projet sportif et attentes des supporters.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)