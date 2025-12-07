FC Nantes : Luis Castro plus que jamais fragilisé, deux successeurs se dégagent

Rien ne va plus pour les Canaris après la chute à domicile contre Lens (1-2). L’avenir de Luis Castro se joue dans un climat électrique, tandis que le club pourrait bien faire appel à un ancien de la maison pour reprendre le flambeau.

Luis Castro sur la sellette, Nantes au bord du précipice

Le FC Nantes bascule dans la zone rouge à la suite d’un revers face au RC Lens. Cette nouvelle contre-performance met un sérieux coup de frein à la confiance autour de Luis Castro. En seulement 15 journées, le technicien portugais n’a décroché que deux victoires, une statistique qui crispe autant la direction que les supporters. Si aucune décision n’est encore officielle, le maintien de Castro est désormais sous très haute tension et une réflexion active agite les coulisses nantaises, rapporte L’Équipe.

Vestiaire tendu, entraîneur isolé et discours qui fâche

Au-delà des résultats, c’est dans le vestiaire que le malaise s’aggrave. Luis Castro apparaît de plus en plus seul, et ses sorties médiatiques polarisent. Critiquant le manque d’options – « après les remplacements, nos résultats sont souvent pires » – le coach s’est aussi plaint de la politique du club : « Si le club me donne un vélo, je vais avec un vélo… Mais c’est à moi de faire le travail. » Des propos mal vécus par les décideurs, d’autant que Castro avait lui-même validé certains choix de recrutement et la réduction budgétaire.

Le match d’Angers : dernière cartouche pour Castro ?

Le prochain déplacement à Angers s’annonce décisif. C’est possiblement la dernière chance pour Luis Castro, tant la pression monte en interne. Un nouveau faux-pas et le banc pourrait changer de propriétaire. Les supporters oscillent entre colère et résignation : beaucoup réclament un renforcement de l’effectif plutôt que de s’enliser dans un énième changement d’entraîneur, alors que l’urgence sportive commande une réaction immédiate.

Kombouaré et Der Zakarian : deux anciens attendus au tournant ?

Si Luis Castro venait à être écarté, deux anciennes figures du club émergent naturellement : Antoine Kombouaré, qui a déjà sauvé Nantes par le passé, et Michel Der Zakarian, passé par la maison en tant que joueur et coach et souvent présent dans les tribunes de la Beaujoire. Leur expérience et leur connaissance du contexte nantais pourraient bien séduire une partie de la direction. Et si seul un retour aux sources pouvait relancer la machine ?