FC Nantes : les joueurs s’agacent et supplient Kita, l’attitude des Ultras surprend

La crise couve au FC Nantes après la défaite d’hier face au leader de la Ligue 1, le RC Lens.

Ce samedi, le FC Nantes s’est bien battu, mais le RC Lens a été bien trop fort à la Beaujoire (1-2). Après une première période dominée par les Lensois, les Canaris se sont ensuite réveillés et leur seconde période a été bien meilleure. Mais cela n’a pas suffi à éviter la défaite. Barragiste, le FCN sera assuré d’être relégable ce dimanche soir, étant donné que Metz et Auxerre, les deux derniers, s’affrontent. Après la rencontre, Luis Castro s’est lâché, et a pointé du doigt ses joueurs, et notamment les entrants, mais aussi ses dirigeants alors que la première recrue hivernale Deiver Machado a assisté à la défaite nantaise depuis les tribunes. « Si je demande une Ferrari mais que le club me dit vélo… », a lâché Castro, dont Ouest-France indique qu’il est logiquement plus fragilisé que jamais.

Les Canaris demandent du renfort, les supporters continuent de chanter

Les joueurs, eux, s’en sont remis aux Kita. « La sonnette d’alarme est déjà tirée. On a besoin de renforts, ça se voit ! », a estimé El Arabi. « On attend du renfort, ça ne peut que nous faire du bien, au niveau psychologique, car c’est dur pour tout le monde », a également dit Lepenant. De leur côté, les supporters ont accueilli ce nouveau revers avec une certaine bienveillance. Une défaite qui n’a en tout cas pas empêché la Brigade Loire de chanter à la gloire des Canaris lorsque ceux-ci sont venus au pied de leur tribune au coup de sifflet final. « Cette équipe connaît le pire début de saison de l’ère Kita au niveau comptable. Et bénéficie d’une bienveillance étonnante des supporters après cette nouvelle défaite, méritée, face à Lens (2-1) », a d’ailleurs glissé Simon Reungoat, journaliste à Hit West. A raison tant le FC Nantes vacille. Son nombre de tirs cadrés est le plus bas du championnat : à peine 2,6 tirs cadrés par match en moyenne, ce qui traduit un manque criant d’efficacité et de danger dans le jeu offensif. Après la grosse défaite subie face l’Olympique Lyonnais (0-3), le vestiaire nantais avait tenu une “réunion de crise”. Il s’en remet désormais ouvertement aux dirigeants.