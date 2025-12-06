FC Nantes : Luis Castro balance une grosse pique aux Kita, il pourrait le payer très cher

La défaite du FC Nantes contre le RC Lens a forcément fragilisé la position de Luis Castro, qui s’est lâché concernant le mercato qui attend son équipe.

Ce samedi, le FC Nantes s’est bien battu, mais le RC Lens a été bien trop fort à la Beaujoire (1-2). Après une première période dominée par les Lensois, les Canaris se sont ensuite réveillés et leur seconde période a été bien meilleure. Mais cela n’a pas suffi à éviter la défaite. Barragiste samedi soir, le FCN sera tout de même assuré d’être relégable dimanche soir, étant donné que Metz et Auxerre, les deux derniers, s’affrontent.

Après la rencontre, Luis Castro s’est lâché, et a pointé du doigt ses joueurs, et notamment les entrants : « Comme je l’ai déjà dit, le club sera attentif lors du mercato. Parce que si on regarde les résultats à la mi-temps, avant les changements, on est souvent dans le match. Normalement, tu fais des changements pour augmenter le niveau. Nous, après les remplacements nos résultats sont souvent pires qu’avant. On se doit donc d’être plus compétitifs, avoir plus de compétition interne. »

Luis Castro pas tendre sur le mercato

De la compétition interne, il y en aura avec l’arrivée prévue de Deiver Machado, qui a assisté à la défaite nantaise depuis les tribunes. Le mercato hivernal ne fait que commencer à Nantes, et Luis Castro en a remis une couche sur le sujet, avec une phrase assez forte : « Si je demande une Ferrari mais que le club me dit vélo… ».

Le Portugais ne sera même peut-être plus là pour commenter d’éventuelles arrivées, étant donné que Ouest-France indique que le coach est logiquement plus fragilisé que jamais. Connaissant les Kita, la crise de résultats combinée aux déclarations du coach pourraient les pousser à appuyer sur le bouton stop assez rapidement. Surtout qu’il ne reste qu’un seul match de Ligue 1 avant la trêve…