FC Nantes : Kita doit-il attendre le Mercato pour trancher l’avenir de Castro ?

Waldemar Kita doit-il attendre le Mercato pour trancher l’avenir de Castro ? Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet lancent le débat.

« Kita doit encore se montrer patient avec Castro »

« Avant de se lancer pleinement sur le marché hivernal, Waldemar Kita doit absolument faire preuve de patience en confirmant la présence de Luis Castro. C’est un fait : le technicien portugais n’a pas de résultats probants sur le banc du FC Nantes. Mais il a su gagner la confiance du vestiaire et tente tant bien que mal de créer un projet de jeu sur le long terme. Une fois la continuité assurée avec Castro, le FC Nantes pourra envisager un mercato ciblé et réfléchi, avec l’ambition de renforcer chaque secteur du jeu.

L’idée serait de recruter un joueur par ligne : un défenseur capable de solidifier l’arrière-garde, un milieu pour apporter créativité et densité physique, et un attaquant capable de dynamiser l’attaque et de soutenir le collectif. Ces renforts, choisis avec soin, viendraient compléter le schéma tactique de Castro et permettre aux Canaris de franchir un palier, tant sur le plan offensif que défensif. Avant cela, ces derniers seraient évidemment bien inspirés de prendre des points avant la trêve, histoire de se détacher de la zone rouge. Le salut de Castro passera par là. »

Bastien

« C’est Castro qui devrait démissionner »

« Depuis le début, je suis de l’avis de Franck Kita, à savoir laisser au moins jusqu’à janvier à Luis Castro. Mais je commence à me demander si, dans son intérêt, l’entraîneur portugais ne ferait pas mieux de démissionner. Je m’explique : clairement, il a été trompé sur la marchandise. Pour le débaucher de Dunkerque, on lui a vendu un club prestigieux (ce que le FC Nantes est), un projet sur la durée (ce qui doit toujours être le cas) et un effectif à même de lui permettre de développer sa philosophie de jeu. Et c’est là où, pour moi, il y a eu tromperie. Dans le Nord, Castro pouvait compter sur un Demba Ba qui faisait des merveilles au niveau du recrutement. Et, surtout, qui prenait des joueurs capables d’intégrer ses préceptes. A Nantes, rien de tout cela.

Non seulement il n’y pas de directeur sportif mais, en plus, la situation économique est telle que la Maison Jaune n’a eu d’autre choix que de miser sur des prêts. Et sans se soucier un seul instant de savoir si les arrivants pourraient s’intégrer dans le système de Luis Castro. Le pauvre se retrouve aujourd’hui avec un effectif bancal, limités tant techniquement que mentalement. Je serais à sa place, j’en voudrais énormément à ma direction. Et je crois qu’à un moment, je finirais par partir de moi-même plutôt que de supporter des coups de gueule (à la mi-temps des matches) de patrons qui n’ont rien fait pour que la situation soit meilleure… »

Raphaël NOUET