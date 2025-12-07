FC Nantes : l’avenir de Castro est scellé, Will Still très chaud pour le remplacer ?

Le départ de Luis Castro du FC Nantes paraît désormais inévitable, et les Kita commencent déjà à lui trouver un successeur. Le nom de Will Still, ancien du RC Lens, ferait partie des pistes les plus chaudes.

Samedi soir, le FC Nantes a sombré une nouvelle fois à domicile face au RC Lens (1-2). Il s’agit déjà du cinquième revers des Canaris en huit matchs à la Beaujoire cette saison. Un bilan catastrophique qui propulse le club à la 17e place, relégable, et pèse lourd sur le moral du vestiaire comme de ses supporters.

Les Kita cherchent un successeur

Rien ne va plus pour Luis Castro. Isolé de sa direction, l’entraîneur portugais peine à inverser la spirale. Ses liens avec la hiérarchie se sont notablement détériorés au fil des résultats, accentuant le malaise déjà palpable chez les joueurs et le staff. Dans les coulisses, la rupture semble consommée et chaque nouveau faux-pas fragilise un peu plus la position de Castro.

Face à la crise, la direction nantaise accélère la recherche d’un nouvel entraîneur, comme le rapporte Ouest-France. Si les anciens comme Kombouaré et Der Zakarian sont des pistes que l’on peut imaginer, d’autres noms ont été soufflés sur X.

Will Still, dossier chaud ?

En effet, le compte @BHailoui évoque Frédéric Antonetti, qui a quitté son poste de coordinateur sportif au SC Bastia. Mais l’ancien entraîneur de Metz aurait refusé le défi. Pourtant, les discussions ne seraient pas totalement rompues avec le technicien corse, réputé pour son expérience et son caractère.

Mais depuis samedi soir, c’est vers Will Still, coach belge et ancien de Reims et du RC Lens, que la direction intensifierait les contacts. Libre depuis son limogeage de Southampton, qu’il avait rejoint l’été dernier, Still avait mené le RCL à la 8e place au terme d’une saison très compliquée. Il était également parvenu à réaliser de belles choses avec Reims.

Pour l’instant, Luis Castro tient encore la barre et tente de motiver ses joueurs pour stopper l’hémorragie. Mais le compte à rebours s’accélère, et le FC Nantes pourrait bien vivre, dans les prochaines heures, un tournant décisif pour l’avenir de son banc.