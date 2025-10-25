Florian Sotoca, qui fête ses 35 ans ce samedi, va être mis à l’honneur face à l’OM ce soir. Désormais cantonné à un rôle de remplaçant, il n’en demeure pas moins un symbole de la grinta lensoise.

Ce samedi soir, le RC Lens reçoit l’Olympique de Marseille dans un choc toujours bouillant de Ligue 1. Mais au-delà de l’enjeu sportif, la rencontre aura une saveur toute particulière pour un homme du vestiaire sang et or : Florian Sotoca, qui fête ses 35 ans ce samedi.

Arrivé à Lens en 2019 en Ligue 2, Florian Sotoca est bien plus qu’un simple joueur de rotation. En six saisons, l’attaquant s’est imposé comme un symbole de la grinta lensoise : 225 matchs disputés, 40 buts inscrits et 30 passes décisives. Des statistiques qui témoignent d’une régularité et d’une implication rare à ce niveau, même si cette régularité s’est effritée depuis plusieurs mois.

Toujours prêt à dépanner en pointe, à droite ou en soutien, le numéro 7 est devenu un exemple de professionnalisme et de générosité sur le terrain comme en dehors. Même lorsqu’il débute sur le banc, son influence sur le groupe reste déterminante.

Ce samedi, le public de Bollaert-Delelis aura sans doute une pensée particulière pour son « infatigable » attaquant. Sur les réseaux, le club n’a pas manqué de célébrer son guerrier : « L’inusable, l’infatigable, l’intarissable… 225 matchs en Sang et Or, 40 buts, 30 passes décisives… et 35 ans ce samedi ! »

Sotoca, décisif pour son anniversaire ?

Un hommage mérité pour celui qui, à force de courage et de fidélité, s’est taillé une place de choix dans le cœur des supporters. Si Florian Sotoca va sans doute débuter sur le banc contre l’OM, il n’est pas exclu qu’il entre en cours de match pour apporter son impact habituel. Et quoi de mieux qu’un anniversaire pour revivre un de ces scénarios dont Bollaert a le secret ? Un but du vétéran face à Marseille serait le plus beau des cadeaux, pour lui comme pour le peuple lensois.

Sous contrat jusqu’en 2026, Florian Sotoca ne sait pas encore s’il poursuivra l’aventure au-delà, et le temps commence à se faire compter pour offrir à Bollaert quelques derniers frissons avant un éventuel départ.