Retrouvez les compos probables pour le RC Lens qui affronte l’OM ce samedi à 21h05.

Ce samedi à 21h05, le RC Lens reçoit l’OM pour le véritable choc de la 9e journée de Ligue 1. En cas de victoire, le RCL a l’occasion de dépasser les Olympiens au classement, tandis que ces derniers peuvent prendre le large s’ils s’imposent à Bollaert. Le Racing, qui reste sur une série de quatre matchs sans défaite, devrait se présenter avec son onze habituel. Selon L’Équipe, il s’agirait de la même compo que face au Paris FC, avec donc Guilavogui aux côtés de Thauvin, même s’il serait plus logique que Saïd ou encore Sima débute.

Du côté de l’OM, il y aura un léger turnover, quelques jours après la défaite en LDC contre le Sporting. Le quotidien sportif indique que Weah et Aubameyang pourraient sortir du onze, au profit de O’Riley et du jeune Vaz.

Les compos probables

RC Lens : Risser – Gradit, Baidoo, Sarr – Aguilar, Sangaré, Thomasson (cap), Aguilar – Thauvin, Édouard, Guilavogui.

OM : Rulli – Pavard, Balerdi (cap), Aguerd, Emerson – Vermeeren, Højbjerg – Greenwood, O’Riley, Paixão – Vaz.