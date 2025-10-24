RC Lens : Pierre Sage règle ses comptes avec Roberto De Zerbi !

C’est une sortie à laquelle personne ne s’attendait. Toujours mesuré dans ses propos, Pierre Sage a cette fois laissé transparaître une certaine déception à l’égard de Roberto De Zerbi, qu’il considérait pourtant comme une source d’inspiration dans sa jeune carrière d’entraîneur.

“J’attendais qu’il ait une considération pour moi…”

Interrogé sur sa rencontre avec l’entraîneur italien de l’OM, Sage a livré un témoignage étonnant :

“J’attendais qu’il ait une considération pour moi, mais ça se trouve, il ne me connaissait pas…”

“J’étais parti voir un Rome–Sassuolo à l’époque, pour justement observer le Sassuolo de De Zerbi, donc vous imaginez bien que le coach et sa manière de jouer m’attiraient beaucoup.”

Mais depuis leur confrontation la saison dernière (défaite 3-2 de l’OL contre l’OM, malgré une supériorité numérique), la vision du technicien lyonnais semble avoir changé.

“Je me suis moins retrouvé dans ce qu’il dégage”

Pierre Sage ne cache pas un certain désenchantement :

“Je me suis moins retrouvé dans ce qu’il dégage dans la relation avec l’autre coach.

Peut-être que je l’ai trop regardé avec les yeux de quelqu’un qui était allé le voir jouer un jour…”

Avant de conclure avec une pointe d’ironie :

“Quand j’ai rencontré Mourinho ou Arteta, là, j’ai eu la personne que j’étais allé voir. Ce n’est pas grave en soi. Le lendemain, il faisait jour !”

Une phrase qui ne passe pas inaperçue

Si Sage a voulu rester diplomate, son message est clair : la rencontre avec De Zerbi n’a pas été à la hauteur de ses attentes.

Un regret sincère, mais aussi une preuve de lucidité de la part d’un coach qui continue de forger son identité, loin des modèles qui l’ont inspiré.