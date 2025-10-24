Mercato : l’OL et le LOSC s’arrachent un joyau méconnu de L1 à 10 M€
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM : Roberto De Zerbi se fait encore dézinguer après le Sporting

Roberto De Zerbi
William Tertrin
24 octobre 2025

Sur RMC, Jean-Michel Larqué a complètement détruit Roberto De Zerbi pour sa gestion du match de l’OM face au Sporting en LDC.

Mercredi soir à Lisbonne, l’Olympique de Marseille a vécu une soirée cauchemardesque. En tête à la pause et maître du jeu, le club phocéen s’est finalement incliné 2-1 face au Sporting, réduit à dix après l’expulsion d’Emerson. Un scénario cruel, mais surtout un tournant tactique qui n’a pas échappé à Jean-Michel Larqué.

« Quand De Zerbi fait les choses bien, on le dit. Quand il se prend les pieds dans le tapis, on dit qu’il se prend les pieds dans le tapis », a lâché l’ancien capitaine des Verts dans Rothen s’enflamme sur RMC. Et selon lui, mercredi, l’entraîneur italien s’est clairement pris les pieds dans le tapis.

« Il a eu une panne de neurones ? »

Face à la presse deux jours plus tard, Roberto De Zerbi a reconnu que son équipe avait perdu le fil après la pause. Une déclaration qui a fait bondir Jean-Michel Larqué : « Quand il dit qu’il ne voulait pas défendre si bas et qu’il joue à cinq derrière, il va forcément défendre plus bas que s’il joue avec une défense à quatre en laissant Vermeeren sur le terrain, un joueur capable de garder le ballon et de donner un peu d’air, de temps en temps, à l’équipe. »

Pour l’ancien international, la cohérence tactique du coach italien laisse à désirer. « Plus tu parles, plus tu t’emmêles les pinceaux », a-t-il regretté avant d’ajouter, cinglant : « Il a eu une panne de neurones ? Ou les fils se sont touchés ? Mais au Real qui jouait à dix contre onze (le Madrilène Carvajal a été expulsé à la 72e minute, ndlr) ? »

Larqué balaye le discours de De Zerbi

Le consultant de RMC n’a pas non plus apprécié le discours défaitiste de De Zerbi, qui avait estimé ne pas pouvoir « espérer grand-chose en Coupe d’Europe quand ton équipe est réduite à dix ». Un argument balayé d’un revers de main par Larqué, qui n’y voit qu’une justification tardive.

Pour lui, le problème venait avant tout du manque d’ambition dans le plan de jeu après la pause. « Il s’est planté », tranche-t-il sans détour, avant de détailler : « On a rarement vu une équipe aussi faible. Même à dix, au moins avec deux attaquants et un milieu qui garde le ballon, je suis sûr que tu aurais eu une occasion de marquer un but. »

Ligue 1OM
#DÉCLARATIONS

Les plus lus

Kévin Danois (Auxerre)
LOSC...

Mercato : l’OL et le LOSC s’arrachent un joyau méconnu de L1 à 10 M€

Par Bastien Aubert
ASSE : Horneland doit-il mourir avec ses idées ?
ASSE...

ASSE : Horneland doit-il mourir avec ses idées ?

Par Louis Chrestian
Roberto De Zerbi
Ligue 1...

OM : Roberto De Zerbi se fait encore dézinguer après le Sporting

Par William Tertrin
OM : Le mot d’amour de Roberto De Zerbi pour Robinio Vaz !
OM...

OM : Le mot d’amour de Roberto De Zerbi pour Robinio Vaz !

Par Louis Chrestian
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : la compo de Luis Castro pour affronter le Paris FC

Par William Tertrin
LOSC : grosse mauvaise nouvelle pour les Dogues après la défaite face au PAOK
Ligue Europa...

LOSC : grosse mauvaise nouvelle pour les Dogues après la défaite face au PAOK

Par William Tertrin
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, lors du derby contre Lille.
Ligue 1...

RC Lens : deux retours dans le groupe de Pierre Sage pour le choc contre l’OM

Par William Tertrin
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, en conférence de presse.
FC Barcelone...

Le FC Barcelone et Flick à l’agonie avant le Clasico face au Real Madrid

Par William Tertrin
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : un nouveau grand retour dans le groupe des Verts pour affronter Annecy

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : la vérité éclate sur le transfert raté de Mohamed au RC Lens
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : la vérité éclate sur le transfert raté de Mohamed au RC Lens

Par William Tertrin
Stade Rennais : Habib Beye calme tous ceux qui rêvent de prendre sa place !
Ligue 1...

Stade Rennais : Habib Beye calme tous ceux qui rêvent de prendre sa place !

Par William Tertrin
Larry Tanenbaum, le propriétaire de l'ASSE
ASSE...

ASSE : gros coup de pression sur les Verts avant de recevoir Pau

Par William Tertrin
RC Lens : après Thauvin, un autre Lensois bientôt appelé en équipe de France ?
Equipe de France...

RC Lens : après Thauvin, un autre Lensois bientôt appelé en équipe de France ?

Par William Tertrin
L’OM devant le PSG, Luis Enrique s’en fout complètement !
Ligue 1...

L’OM devant le PSG, Luis Enrique s’en fout complètement !

Par William Tertrin
Stade Rennais : Habib Beye et Franck Haise, destins croisés avant le choc !
OGC Nice...

Stade Rennais : Habib Beye et Franck Haise, destins croisés avant le choc !

Par Louis Chrestian
OM : Roberto De Zerbi annonce déjà une recrue pour l’Olympique de Marseille !
Mercato...

OM : Roberto De Zerbi annonce déjà une recrue pour l’Olympique de Marseille !

Par Louis Chrestian
RC Lens : Pierre Sage règle ses comptes avec Roberto De Zerbi !
OM...

RC Lens : Pierre Sage règle ses comptes avec Roberto De Zerbi !

Par Louis Chrestian
RC Lens : Roberto De Zerbi encense et craint un joueur bien précis avant le choc !
OM...

RC Lens : Roberto De Zerbi encense et craint un joueur bien précis avant le choc !

Par Louis Chrestian
Ousmane Dembélé (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : Dembélé recadré en privé par Al-Khelaïfi, la porte est grande ouverte !

Par Bastien Aubert
Barça : Lamine Yamal accuse le Real Madrid de voleur en direct !
FC Barcelone...

Barça : Lamine Yamal accuse le Real Madrid de voleur en direct !

Par Louis Chrestian
Le RC Lens a trouvé le parfait remplaçant d’Agbonifo !
Mercato...

Le RC Lens a trouvé le parfait remplaçant d’Agbonifo !

Par Louis Chrestian
OM : Après Paixao, un autre joueur de Feyenoord fait un énorme appel du pied à Marseille !
Mercato...

OM : Après Paixao, un autre joueur de Feyenoord fait un énorme appel du pied à Marseille !

Par Louis Chrestian
Barça : Léo Messi furieux contre Joan Laporta ! La vérité éclate enfin
FC Barcelone...

Barça : Léo Messi furieux contre Joan Laporta ! La vérité éclate enfin

Par Louis Chrestian
OM : Le club idéal pour Endrick ? Ses exigences collent parfaitement à Marseille !
Mercato...

OM : Le club idéal pour Endrick ? Ses exigences collent parfaitement à Marseille !

Par Louis Chrestian

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet