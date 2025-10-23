OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Les Marseillais sabordés par l’arbitre… et De Zerbi »
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Les Marseillais sabordés par l’arbitre… et De Zerbi »

Roberto De Zerbi (OM)
Bastien Aubert
23 octobre 2025

L’Olympique de Marseille a manqué de discipline et de clairvoyance pour revenir de Lisbonne les poches vides (1-2). Analyse d’un petit raté en Ligue des Champions. 

Si on avait dit cet été aux supporters marseillais que l’OM compterait trois points après autant de matches de Ligue des Champions, ils auraient sans doute signé tout de suite. Et pourtant, après trois matches, si les hommes de Roberto De Zerbi ont rossé l’Ajax (4-0), ils sont encore partis de Lisbonne hier avec le même goût amer de la défaite inaugurale à Madrid (1-2). La claque enregistrée au Portugal (1-2) fait peut-être même encore plus mal au crâne tant on a senti l’OM largement supérieur en première période avant l’expulsion controversée d’Emerson (43e). Le fait du match, alors qu’Igor Paixao avait mystifié le stade José-Alvalade d’un missile en pleine lucarne. 

Emerson, un premier jaune lunaire

En laissant ses coéquipiers à dix contre onze, face à une équipe joueuse sans non plus être hors-normes, Emerson aura donc précipité la chute de l’OM, qui a encaissé deux buts assez malchanceux en seconde période. La responsabilité de l’arbitre restera engagée. Si le latéral gauche marseillais a fait preuve d’une rare faiblesse d’esprit sur le second jaune, il a été la victime claire d’une erreur sur le premier, avec une main n’ayant aucune volonté de nuire au déroulement du jeu. Les conséquences de cette bévue ont été fatales mais on rappellera que ce même officiel aurait pu laisser les Marseillais à dix bien plus tôt s’il avait exclu Leonardo Balerdi sur une faute valant un rouge dès la 2e minute de jeu.

De Zerbi aussi a sa part de responsabilité 

Pour l’OM, il n’était pas aussi interdit de jouer en seconde période au lieu de proposer ce football pénible et craintif, avec cette acceptation surprenante de défendre bas et de subir les assauts adverses. Évidemment, la bande à Luis Suarez s’est engouffrée dans la brèche laissée par De Zerbi, pas franchement inoubliable sur son coaching trop défensif du soir. On connaît désormais suffisamment le coach italien et ses préceptes offensifs pour ne pas comprendre sa manière d’avoir joué la victime expiatoire à Lisbonne. On le connaît aussi désormais suffisamment pour savoir qu’il rectifiera le tir. Et vite.

Bastien AUBERT

Ligue des championsOM
#A la une#ANALYSE

Les plus lus

Roberto De Zerbi (OM)
Ligue des champions...

OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Les Marseillais sabordés par l’arbitre… et De Zerbi »

Par Bastien Aubert
Raphinha lors d'un entraînement du FC Barcelone.
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : Flick prépare une double surprise dans son onze pour le Clasico !

Par Bastien Aubert
ASSE INFO BUT ! Mercato : le jeune Paul Eymard a tranché pour son avenir
ASSE...

ASSE INFO BUT ! Mercato : le jeune Paul Eymard a tranché pour son avenir

Par Laurent Hess
Ignatius Ganago
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : un dossier en attaque à 3,5 M€ déjà chaud pour janvier !

Par Bastien Aubert
Habib Beye avec Lilian Brassier derrière lui après le match au Havre du Stade Rennais.
Ligue 1...

Stade Rennais : Habib Beye aurait déjà un nouveau point de chute !

Par Bastien Aubert
Dani Olmo (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : il a rendu fou Flick, en route vers le PSG !

Par Bastien Aubert
Irvin Cardona (ASSE)
ASSE...

ASSE : bonne nouvelle pour les Verts avant Annecy

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue des champions...

OM : De Zerbi crie au scandale après le Sporting, le retour d’un banni se prépare ! 

Par Bastien Aubert
Les supporters de l'ASSE avant le match contre Le Mans.
ASSE...

ASSE : les supporters vont encore frapper fort

Par Raphaël Nouet
Robinio Vaz (OM)
Mercato...

OM Mercato : Gouiri out, Marseille doit-il miser sur Vaz ou Endrick ?

Par Bastien Aubert
Endrick (Real Madrid)
Compétitions...

OM Mercato : Endrick (Real Madrid) pourrait ramener une petite bombe à Marseille 

Par Bastien Aubert
L'expulsion d'Emerson Palmieri, qui a tout changé pour l'OM face au Sporting.
Ligue des champions...

Face au Sporting, Emerson a plombé l’OM, Rulli a retardé l’échéance… les notes des Olympiens

Par Raphaël Nouet
Timothy Weah en action face à un joueur du Sporting.
AS Monaco...

Champions League : un OM à mi-temps s’incline face au Sporting, le Real remporte le choc

Par Raphaël Nouet
PSG : le Mercato parisien a-t-il été raté ?
Ligue 1...

PSG : le Mercato parisien a-t-il été raté ?

Par Laurent Hess
Luis Castro lors d'un match du FC Nantes à la Beaujoire.
FC Nantes...

FC Nantes : Castro doit-il renier ses principes pour assurer le maintien ?

Par Bastien Aubert
Le président du LOSC, Olivier Létang.
Ligue 1...

Discipline : Létang (LOSC) connaît sa sanction

Par Raphaël Nouet
Anthony Lopes saluant les supporters du FC Nantes avant un match à la Beaujoire.
FC Nantes...

FC Nantes : l’OL prépare du lourd pour la venue des Canaris

Par Raphaël Nouet
OL : la menace d’une défaite sur tapis vert plane sur les Gones
Ligue 1...

OL : la menace d’une défaite sur tapis vert plane sur les Gones

Par Raphaël Nouet
Lucas Stassin félicité par ses partenaires lors de Montpellier-ASSE.
ASSE...

ASSE : un ancien tacle Stassin et Davitashvili

Par Raphaël Nouet
PSG : Pauleta snobe Dembélé pour comparer ce joueur à une légende du Barça
Ligue 1...

PSG : Pauleta snobe Dembélé pour comparer ce joueur à une légende du Barça

Par Raphaël Nouet
Roberto De Zerbi lors du match entre l'OM et le Sporting Portugal.
Ligue des champions...

Sporting – OM : De Zerbi dévoile son onze de départ

Par Raphaël Nouet
Le onze aligné par Xabi Alonso, dimanche dernier, lors du déplacement à Getafe.
Ligue des champions...

La compo du Real Madrid pour le choc face à la Juventus

Par Raphaël Nouet
La joie des Parisiens après un but face à Leverkusen.
ASSE...

Les infos du jour : le PSG sur son nuage, Endrick fait rêver l’OM, Laurent Blanc au chevet du Stade Rennais ?

Par Raphaël Nouet
Paulo Fonseca lors d'un match de l'OL en Europa League.
Ligue Europa...

OL : 2 absences dans le groupe pour affronter Bâle

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet