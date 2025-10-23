FC Barcelone Mercato : il a rendu fou Flick, en route vers le PSG !
OM : De Zerbi crie au scandale après le Sporting, le retour d’un banni se prépare ! 

Roberto De Zerbi (OM)
Bastien Aubert
23 octobre 2025

Si Roberto De Zerbi a fustigé l’arbitrage contre le Sporting (1-2) mercredi à Lisbonne, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a également justifié ses choix.

L’OM peut s’en vouloir. Au niveau pendant la première période, les Marseillais ont finalement été rejoints puis dépassés par le Sporting hier à Lisbonne (1-2) après l’expulsion controversée d’Emerson (43e). Auteur d’une simulation sur le deuxième jaune, le latéral gauche de l’OM avait écopé d’une première biscotte limite, pour une main sans volonté de nuire au déroulement du jeu. 

« On a payé des erreurs d’arbitrage »

Roberto De Zerbi fustige l’arbitrage : « Je crois que même à 10 on n’a pas tellement souffert. On a pris un but après un dribble mais ils n’ont pas eu de grandes occasions. Aguerd a anticipé, et le joueur du Sporting s’est retrouvé devant le but. Ils ont mis des joueurs de qualité, frais. J’étais plutôt tranquille, même avec un joueur en moins. Selon moi, on a payé des erreurs d’arbitrage, je n’ai pas aimé la façon dont le match a été arbitré. Je ne pense pas que l’arbitre a été bon pour ce match. »

De Zerbi peu inspiré

Ce sont aussi les choix tactiques de De Zerbi qui méritent d’être commentés. En effet, à la pause, le coach de l’OM a sorti Mason Greenwood et Arthur Vermeeren, pour faire entrer Amir Murillo et Matt O’Riley. Une décision qu’il a pris le temps de justifier. « Parce qu’ils ont expulsé Emrson ! On devait défendre à 5 et entre Greenwood et Paixao, à ce moment-là, celui qui avait les caractéristiques pour défendre et attaquer, c’était Paixao. L’année dernière, Greenwod, contre Lyon à 10, on l’avait mis avant-centre et il avait eu beaucoup de mal. Même Vermeeren, qui avait bien joué, je l’ai remplacé (par O’Riley, ndlr) pour mettre un peu plus de poids. »

Garcia relancé !

Pour la suite de la Ligue des Champions, l’OM pourrait rappeler un banni : Ulisses Garcia. Entré en seconde période hier à Lisbonne, le latéral gauche suisse va forcément être amené à avoir du temps de jeu : Emerson sera suspendu face à l’Atalanta Bergame le 5 novembre au Vélodrome et Facundo Medina est blessé…

