Le père d’Endrick a participé à un sondage sur l’avenir de son fils et, visiblement, quitte à être prêté par le Real Madrid, il préfèrerait que ce soit loin de l’Europe !

La rumeur Endrick s’emballe à Marseille ! Le jeune attaquant brésilien n’a pas encore joué cette saison avec le Real Madrid, barré par un Kylian Mbappé qui joue tous les matches. Pour lui, qui a déjà connu une première saison compliquée en Espagne, la solution passerait pas un prêt cet hiver. D’abord réticent, Xabi Alonso serait désormais ouvert à cette possibilité. Et le joueur aussi. Surtout que les courtisans ne manquent pas, à commencer par l’Olympique de Marseille.

Palmeiras a beaucoup d’atouts à faire valoir

Mais visiblement, le joueur et son entourage ont une autre idée en tête qu’une nouvelle expérience en Europe. Ce serait un retour au Brésil. Le père d’Endrick a en effet participé à un sondage concernant un retour de son fils à Palmeiras cet hiver. Il a répondu favorablement et rédigé ce commentaire : « Palmeiras devrait présenter un projet et faire une offre ». Dans son ancien club, Endrick retrouverait un autre ancien rebus de la Liga, Vitor Roque, qui a échoué au FC Barcelone.

Actuellement à la lutte avec Flamengo pour le titre de champion du Brésil, Palmeiras présente plusieurs avantages : être compétitif, être bien connu d’Endrick, qui n’aurait donc pas besoin de temps d’adaptation, et surtout être sous le regard du sélectionneur brésilien, Carlo Ancelotti. Un point important pour un joueur qui rêve de participer à la Coupe du monde 2026. Un point décisif par rapport à l’OM et aux autres clubs européens ?